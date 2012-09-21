کوسه ها کور رنگی دارند/ کاهش خطر حمله کوسه ها در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این مطالعه نخستین بررسی اساس ژنتیکی و تنظیم طیف سیستم بصری کوسه است. پیامدهای این یافته می تواند بسیار مهم و بزرگ باشد و به نجات انسان و کوسه بیانجامد.

"ناتان هارت" از موسسه اقیانوسی دانشگاه وسترن استرالیا و دانشکده زیست شناسی جانوری گفت: نتایج این مطالعه می تواند کمک کننده باشد نه فقط برای شناخت فشار گزینشی تکاملی که بر روی دید کوسه ها وجود دارد بلکه زمینه مهمی را برای شناخت اینکه چگونه می توانیم رفتار کوسه ها را تحت تاثیر قرار دهیم.

کوسه ها حیواناتی هستند که دید بسیار تیزبینی دارند اما دنیایی که می بینند رنگی ندارند.

می توان از این یافته برای تغییر شیوه ای که یک کوسه به اشیا خاصی واکنش نشان می دهد استفاده کرد.

با این یافته می توان تجهیزاتی مانند لباس غواصی و تخته موج سواری طراحی کرد که خطر حمله کوسه ها را کاهش دهد.

دانش پژوهان دانشگاه وسترن استرالیا و کوئینزلند طی یک مطالعه مشترک سازگاریهای بصری دو گونه از کوسه ها را مورد بررسی قرار دادند: کوسه های Orectolobus maculatus و Orectolobus ornatus که به عنوان کوسه های فرشی شناخته می شوند. این کوسه ها که وبگانگ خوانده می شوند اغلب وقت خود را در کف اقیانوس سپری می کنند و عمدتا در شب ها با استفاده از استراتژی کمین و انتظار به شکار می پردازند. محققان دریافته اند این کوسه ها کوررنگ هستند.

سیستم بصری کوسه های فرشی حاوی فقط یک طبقه واحد از گیرنده های نوری مخروطی شکل است.

گیرنده های نوری مخروطی، سلول های شبکیه ای هستند که برای دید تحت شرایط نور روشن و گیرنده های نوری میله ای در نور کم استفاده می شوند.

در بسیاری از حیوانات بیش از یک نوع سلول مخروطی وجود دارد و در شبکیه برخی از آنها، به بخش های مختلف طیف مرئی نور حساس هستند.

سیستم عصبی می تواند این سیگنال ها را برای تشخیص رنگ ها مقایسه کنند.

محققان در بررسی توان دید این کوسه ها، ژنهایی را که پروتئین های رمز گشای رنگدانه های بصری مخروطی را کشت کرده و دریافتند فقط یک ژن رنگدانه مخروطی وجود دارد.

کوسه ها نه تنها کور رنگ هستند بلکه تحقیقات نشان می دهند پستانداران دریایی مانند وال ها، دلفین ها و فک ها نیز نمی توانند رنگ ها را تشخیص دهند.

هارت می گوید این کور رنگی یا به این دلیل است که رنگ به درد آنها نمی خورد و یا اینکه این رنگدانه ها را به دلیل دیگری از دست داده اند. اما وی معتقد است احتمالا اجداد کوسه های امروزی می توانستند دنیا را رنگی ببینند.