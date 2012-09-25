هدف دشمن از تحریم اقتصادی بدبین کردن مردم نسبت به نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه علی علیخانی در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در جمع فرماندهان سپاه و جمعی از مسئولین ادارات و خانواده شهدا در شهرستان قروه اظهار داشت: مردم ایران با همدلی و اتحاد در مقابله این تحریم ها ایستادگی می کنند و با توجه به شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وارد میدان می شوند.

وی افزود: دانش آموزان و دانشجویان به عنوان نسل آینده ساز کشور با توجه به اهمیت دانش و پژوهش در پیشبرد کشور، در این زمینه قدم بر می دارند و امروز با افتتاح سنگر علم و دانش در کلاس های درس برای دفاع از انقلاب حضور می یابند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: دشمن بعد از گذشت 34 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی به این امر پی برده است که دیگر قادر به جنگیدن و مقابله به صورت فیزیکی و مستقیم با کشور ما نیست.

علیخانی یادآور شد: دشمن بر اساس وضعیت مادی و میزان تجهیزاتی که در اختیار داشت در سال 59 اقدام به مقابله و جنگ با ایران کرد و رزمندگان دلیر و شجاع ما با کمترین امکانات در مقابل متجاوزان ایستادند.

وی در ادامه گفت: با توجه به پیشرفت ایران از نظر تجهیزات جنگی و نظامی و داشتن انگیزه الهی و غیرت دینی در میان ملت، دیگر دشمنان نمی تواند از نظر فیزیکی و جنگ رو در رو در مقابل ایران قرار گیرد.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: هنوز دشمن مایوس نشده است و به دنبال پیداکردن راه هایی برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران است و رهبر معظم انقلاب از سال 75 تاکنون به صورت مکرر و در قالب مفاهیمی از جمله تهاجم و غارت فرهنگی، جهاد فرهنگی و غیره اقدامات و توطئه های دشمنان را به مردم و مسئولین گوشزد کرده اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه نیز در این مراسم اظهار داشت: هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) که مورد احترام بسیاری از پیروان سایر ادیان الهی و مردم آزادیخواه جهان هست، ریشه استکبار و صهیونیست را می سوزاند.

سرهنگ جعفر کاوه بیان کرد: توهین به ساحت مقدس پیامبر نور و رحمت، نشان دهنده نابودی و شکست دشمنان اسلام به ویژه استکبار و صهیونیست است.

وی ادامه داد: اگر دشمن به این کار زشت خود ادامه دهد ما نیروهای مسلح و بسیجیان همچون پتکی بر سر آنها فرود خواهیم آمد و در مقابل آنها ایستادگی می کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه یادآور شد: دشمنان اگر به دین و قرآن هتک حرمت کنند جواب دندان شکنی از مردم همیشه در صحنه خواهند دید.

کاوه با تاکید بر گسترش و توسعه فرهنگ شهادت و ایثارگری در کشور، بیان کرد: برای عزت و سرافرازی ایران اسلامی و تحقق آرمان های والای انقلاب و امام خمینی (ره) باید فرهنگ شهادت و ایثار را در جامعه گسترش دهیم.