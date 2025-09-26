به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق جمالی در سخنرانی پیش از نماز جمعه این هفته، به تشریح اهمیت اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: پاسداران، نیروی هوافضا، ارتش، مرزبانان و نیروهای انتظامی ما در صحنه‌های مختلف، آمادگی و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این حضور و مقاومت جانانه باعث شد تا در یک مقطع حساس، دشمن پس از دوازده روز جنگ، با ذلت و التماس تقاضای آتش‌بس کند.

عزتمندی جهانی برخاسته از مکتب دفاع مقدس

فرمانده سپاه قروه تأکید کرد: این دشمنی‌ها پایانی ندارد و دفاع ما نیز باید همچنان مقتدرانه باشد.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درس گرفتن از تجارب جنگ ۱۲ روزه و با توجه به تهدیدات مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران، به دنبال ارتقای مستمر توانایی‌ها و استفاده از ابزار قوی‌تر است.

سرهنگ جمالی، به سخنرانی‌های عزتمندانه و مقتدرانه اخیر در مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل اشاره و تصریح کرد: این اقتدار در سیاست خارجی و سازمان‌های جهانی، متأثر از مکتب امام و انقلاب و ایثار شهدای دفاع مقدس است و ما توانستیم در دل کفر جهانی اثبات کنیم که از حقوق واقعی خود دست نمی‌کشیم و عزتمندی حقیقی در گرو مقاومت در مقابل استکبار جهانی است.

تولید قدرت‌های جدید و پاسخ سخت به تهدیدات

فرمانده سپاه قروه در ادامه، به توان تولید قدرت در داخل کشور اشاره کرد و گفت: اگر امروز شاهد اقتدار بی‌نظیر در نیروهای مسلح هستیم، به واسطه تولید قدرت‌های جدید و تکنولوژی‌های پیشرفته است که این امر نیز ریشه در شجاعت‌ها و شهادت‌های دوران جهاد و مقاومت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد شدید از کسانی که به دنبال ذلت و سازش بودند، بیان داشت: به آن‌هایی که ذلیلانه و مذبوحانه دنبال این بودند که رئیس‌جمهور ما دست مستکبرترین عالم دنیا را بفشارد، می‌گوئیم که ما این را قبول نمی‌کنیم و حاضریم با ایمان قوی، بهترین سرمایه‌های خود را فدا کنیم.

سرهنگ جمالی با لحنی قاطعانه هشدار داد: اگر دشمن مجدداً سر به تعدی بردارد، این بار دیگر کارش را تمام خواهیم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: نیروهای مسلح برای تک تک تهدیدات دشمن برنامه‌ریزی و طراحی‌های لازم را انجام داده‌اند و همگان منتظر فرمان ولایت برای پاسخ تند و محکم به دشمن هستند و اندیشه جهاد و مقاومت همچنان در نیروهای م سلح باقی است.