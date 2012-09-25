شرکت فولاد و چدن دورود جان گرفت/ لرستان قطب ریخته گری کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت فولاد، چدن و ماشین سازی دورود صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی به روند احیا این صنعت در دورود اشاره کرد و گفت: این شرکت دارای سابقه 40 ساله در تولید قطعات آلیاژی از جمله آلیاژهای نسوز و منگنزی، تولید قطعات ریخته گری فولادی و ساخت تجهیزات صنعتی کارخانه های سیمان است.

نقی حاجی وند با بیان اینکه این شرکت در ابتدای فعالیت از روند رو به رشدی برخوردار بود، بیان داشت: متاسفانه با ایجاد رقبای جدید شرکت فولاد و چدن دورود به دلایل مختلفی رو به اضمحلال رفت.

زیان انباشته پنج میلیارد تومانی در 10 سال

وی با بیان اینکه این شرکت در 10 سال اخیر با زیان انباشته 5 میلیارد تومانی مواجه بوده است، افزود: این روند موجب شد که در طول سالهای اخیر این شرکت هیچ گونه مشتری و سفارشی را نداشته باشد.

مدیر عامل شرکت فولاد، چدن و ماشین سازی دورود با اشاره به ورود تیم جدید مدیریتی به به این شرکت بیان داشت: با مطالعاتی که به صورت عملیاتی در سطح بازارهای هدف صورت گرفته خوشبختانه زمینه احیا این صنعت فراهم شد.

حاجی وند ادامه داد: در این راستا با مطالعات هشت ماهه در شهرهای استانهای همجوار رایزنی هایی با صنایع مختلف صورت گرفته و نتایج مطلوبی حاصل شد.

احیا دوباره کارخانه و اشتغال 110 نفر

وی با بیان اینکه هم اکنون 110 نفر در این شرکت مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: ظرفیت اسمی تولید این کارخنه به 120 تن در ماه رسیده است.

مدیر عامل شرکت فولاد، چدن و ماشین سازی دورود با بیان اینکه شرکتهای شن و ماسه استان لرستان به تنهایی 240 تن مصرف محصولات این کارخانه را دارند، بیان داشت: این در حالیست که ما از استانهای دیگر اعم از بوشهر، خوزستان، همدان، اصفهان و حتی خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز سفارش داریم و بازاریابی در این استانها انجام شده است.

حاجی وند با بیان اینکه هم اکنون این شرکت حداقل 600 تن سفارش سیمانی و 1000 تن سفارش غیرسیمانی دارد، افزود: تولیدات این شرکت به استانهای مختلف کشور صادر می شود.

وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای محصولات خود هستیم، بیان داشت: در حالیکه تا قبل از تغییرات در شرکت این کارخانه تنها در یک شیفت کار می کرد در حال حاضر برای تهیه سفارشها کارخانه در چهار شیفت فعالیت می کند.

لرستان تبدیل به قطب ریخته گری کشور می شود

مدیر عامل شرکت فولاد، چدن و ماشین سازی دورود با بیان اینکه به دنبال توسعه کارخانه هستیم، بیان داشت: با برنامه های در دستور کار می خواهیم لرستان را تبدیل به قطب ریخته گری کشور کنیم.

حاجی وند ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر راه اندازی شرکت، تراشکاران استان را نیز مشغول کرده ایم به طوریکه در 6 ماه گذشته یک میلیارد تومان قرارداد با تراشکاران لرستانی منعقد کرده ایم.

وی با بیان اینکه شرکت فولاد و چدن دورود هم اکنون در حال قبضه کردن بازار است، تصریح کرد: با تغییرات رخ داد بازار مصرف به سمت ما آمده است و برای کاهش ریسک هر هفته بازارهای جدید را شناسایی می کنیم.

میزان فروش شرکت به 80 میلیارد ریال می رسد

مدیر عامل شرکت فولاد، چدن و ماشین سازی دورود با بیان اینکه هم اکنون درخواست های متعددی از کارخانه های کشور برای تهیه قطعات داریم، یادآور شد: سال گذشته کل فروش شرکت 27 میلیارد ریال بوده که امسال تنها در شش ماه گذشته این میزان به 26 میلیارد ریال رسیده است.

حاجی وند با بیان اینکه 98 درصد فروش سال گذشته شرکت به لحاظ ریالی محقق شده است، یادآور شد: با توجه به روند رو به رشد شرکت پیش بینی می شود میزان فروش این شرکت در پایان سالجاری به 80 میلیارد ریال برسد.

برنامه های دیگر شرکت

وی همچنین از برنامه های مدیریت این شرکت برای رفع مشکلات دیگر واحدهای صنعتی دورود خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر کارخانه فارسیت دورود تعطیل و با توجه به بیکاری کارگران آن مشکلات اجتماعی زیادی در این شهر به وجود آمده است.

مدیر عامل شرکت فولاد، چدن و ماشین سازی دورود بیان داشت: با این تفاسیر به دنبال راه اندازی کارخانه لاستیک سازی این شرکت ظرف دو هفته آینده هستیم که با آغاز به کار مجدد این واحد 40 کارگر مشغول به کار خواهند شد.

حاجی وند همچنین از برنامه های در دستور کار برای ایجاد خط تولید شمش فولادی خبر داد و بیان داشت: با راه اندازی این خط علاوه بر تولید سالانه 15 هزار تن شمش فولادی برای 100 نفر ایجاد شغل خواهد شد.