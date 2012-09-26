امکان تداوم این شرایط میان ایران و آمریکا وجود ندارد/ روابط باید بهبود یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاههای آمریکا با بیان اینکه تلاشهای صورت گرفته تا امروز نتوانسته سعادت عمومی را محقق کند، گفت: باید با تغییر نوع نگاه به انسان، سیاست، قدرت، سعادت و امثال آن برای ساختن دنیایی که در آن اثری از فقر، اشغال ، کشتار و تهدید نباشد، تلاش کنیم.

رئیس‌ جمهور لازمه رسیدن به چنین هدفی را نزدیک شدن اندیشه ها و دلها به یکدیگر عنوان کرد و افزود: بهترین راه برای نزدیکی اندیشه و دلها گفتگوی صمیمی و بی واسطه و دوست داشتن یکدیگر است؛ انسانها در مسیر تلاش برای تحقق سعادت عمومی باید از همه چیز خود برای رفاه و سعادت دیگران سرمایه گذاری کنند.

احمدی‌نژاد در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان درباره روابط ایران و آمریکا آن را مهمترین سئوال سیاسی روز دنیا برشمرد و اظهار داشت: دو کشور بزرگ، موثر و قدرتمند، 33 سال است که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند و اگر در این مدت هم افزا با یکدیگر عمل کرده بودند امروز شرایط بین المللی شکل دیگری داشت.

رئیس‌ جمهور با تشریح سوابق روابط ایران و آمریکا به مداخلات آمریکاییها در امور داخلی کشورمان و حمایتهای آنان از حکومت دیکتاتور سابق اشاره و تصریح کرد: ملت ایران انتظار داشت آمریکا به عنوان مدعی اصلی دموکراسی و آزادی در جهان از انقلاب آنان حمایت کند اما آمریکاییها در فاصله کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه های متعددی علیه ملت ایران اجرا کردند و اگر چه در این مجال قصد قضاوت درباره تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 را ندارم اما باید به این سئوال نیز پاسخ داد که ملت ایران چگونه می توانست اعتراض خود را به اقدامات آمریکا اعلام کند؟

احمدی‌ نژاد با اشاره به پناه دادن آمریکا به اعضای گروه تروریستی که مردم و مقامات ایرانی را بی رحمانه ترور کرده بودند، خاطر نشان کرد: آمریکاییها در جنگ تحمیلی نیز به طور مطلق از صدام حمایت کرده تا جایی که حتی هواپیمای مسافربری ایران را مورد هدف قرار دادند و پس از پایان جنگ نیز رفتارهای خصمانه خود را به بهانه های گوناگون در قالب فشارها و تحریم‌ها ادامه دادند.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه معنای این سخنان آن است که امکان بهبود روابط ایران و آمریکا وجود ندارد، گفت: بنده جزء کسانی هستم که معتقدم امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد.

احمدی‌نژاد با اشاره به عدم تأثیر تحریم‌ها علیه ایران در خود اتکایی مردم کشورمان افزود: فشارهای آمریکا باعث توقف در رشد استعدادهای ایران نشده و از سوی دیگر ذهنیت منفی مردم نسبت به آمریکا را تشدید کرد اما با این وجود تعامل بین این دو کشور را به سود هر دو طرف می دانیم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: تصمیم گیران آمریکایی باید قبول کنند که ایران روی پای خود ایستاده و شرایط دیگر به گذشته باز نمی گردد، اگر آنها گامهای اعتمادساز برداشته و تهدیدهایی که علیه ایران صورت می گیرد را محکوم کنند و اجازه دهند مسئله هسته ای با تفاهم حل و فصل شود و پرونده های مالی دو کشور مرتفع شود امکان بهبود روابط وجود دارد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به سئوال دیگری درباره التهابات سیاسی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس گفت: جمهوری اسلامی ایران از گذشته های دور عامل اصلی ثبات در منطقه بوده و طی حداقل سه هزار سال گذشته بدون هیچ جنگ و درگیری امنیت کامل خلیج فارس را برقرار کرده است، اما این منطقه پس از ورود نیروهای غربی برای حمایت از صدام در مقابل ایران ناامن شده و هر چه این حضور پررنگ تر شده، ناامنی نیز تشدید شده است.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه ناامنی‌ها در منطقه خلیج فارس و برخی کشورهای منطقه تحمیلی است، افزود: ایران می تواند کمک موثری به تأمین امنیت و ثبات منطقه داشته باشد اما وقتی به آمریکاییها در افغانستان کمک کرد آنها در مقابل ایران را محور شرارت قلمداد کردند.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه ایران موضع روشنی در قبال تحولات سوریه دارد، تصریح کرد: باید با یک تلاش جمعی اصلاحات را در منطقه و در همه جهان و از جمله سوریه به پیش ببریم و آمریکا نیز می تواند کمک موثری به این امر نماید.

رئیس‌ جمهور در پاسخ به سئوال دیگری درباره تنش بین ایران و رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: ایران هیچگاه منشأ تنش نبوده و همواره روابط خوبی با دیگر کشورها داشته است، اما رژیم صهیونیستی از 65 سال پیش پنج جنگ بزرگ را به منطقه تحمیل کرده، کشورهای همسایه را به طور مستمر تهدید کرده، فلسطینیان را از خانه های خود آواره، جوانانشان را زندانی و خانه هایشان را بر سر زنان و کودکان تخریب کرده است و بخشهایی از سرزمینهای سوریه، اردن و لبنان را اشغال کرده‌اند؛ با این وجود آیا ایران منشأ تنش است یا رژیم صهیونیستی؟

احمدی‌نژاد با بیان اینکه ایران هیچ نگرانی از تهدیدات رژیم صهیونیستی ندارد و کسانی که ایران را می شناسند این تهدیدها را فاقد ارزش راهبردی و استرات‍ژیک می دانند، گفت: ایران صرفاً نگران نظمی است که در دنیا حاکم بوده و اجازه می دهد برخی به راحتی دیگران را تحریک کرده و هیچ برخوردی نیز با آنان صورت نمی گیرد.

رئیس‌ جمهور در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات توهین آمیز علیه پیامبر گرامی اسلام(ص) و لزوم جلوگیری از این اقدامات، اظهار داشت: اگر چه آزادی یک حق طبیعی و قطعی برای ملتها و انسانهاست اما نمی تواند نامحدود باشد و باید قوانینی تصویب شود که برای چنین اقداماتی ممنوعیت ایجاد کند.

احمدی ‌نژاد با بیان اینکه صهیونیستها با این تنش آفرینی می خواهند فرصتی برای خروج از بن بست بیابند، تصریح کرد: نکته ای که در این اتفاقات قابل توجه است این است که با وجود آنکه دولت آمریکا صراحتاً اعلام کرده که دخالتی در این اقدامات نداشته است و بنده هم باور ندارم که آمریکاییها مستقیماً در چنین اقداماتی دخیل بوده باشند اما همه اعتراضها علیه دولت آمریکا بوده است و تصمیم گیران آمریکایی باید هر چه سریعتر برای اصلاح این ذهنیت‌های منفی چاره‌ای بیاندیشند.

رئیس‌ جمهور با تاکید بر لزوم صیانت از آزادی، خاطر نشان کرد: اگر آزادی چارچوب نداشته باشد، قاتلِ خود خواهد شد و البته ممنوع کردن اقدامات نادرست نیز به معنای آن نیست که دیگر آن اتفاقات رخ نمی دهد بلکه نشان دهنده اراده حاکمان برای برقراری نظم و صیانت از آزادی است.

احمدی ‌نژاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد، چرا به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه بازرسی نمی دهد؟ گفت: به نظر شما آیا آژانس انرژی اتمی باید بدون قانون و چارچوب عمل کند؟ ایران بارها فراتر از تعهدات قانونی خود با آژانس همکاری کرده و حتی در مقطعی تمام فعالیتهای هسته ای خود را تعلیق کرده است؛ اما این فقط باعث افزایش توقعات طرف مقابل شده است.

رئیس ‌جمهور افزود: نحوه تعامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی در موضوع هسته ای با جمهوری اسلامی ایران باعث شده مردم ما احساس کنند استقلالشان در این عرصه مورد تهدید است.

احمدی ‌نژاد اظهار داشت: مسئله هسته ای ایران کاملاً به موضوعی سیاسی تبدیل شده و باید در چارچوب حل و فصل مشکلات بین ایران و آمریکا به آن رسیدگی شود، در غیر این‌صورت باید بیشتر نگران غربی ها باشیم چرا که در مقابل فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران طرفهای غربی هزاران بمب اتم در اختیار دارند که هر سال هم هزینه زیادی صرف بازسازی و نگهداری آنها می‌کنند.

رئیس‌ جمهور در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه ترجیح می دهد چه شخصی رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشد، تصریح کرد: انتخابات از حقوق مردم هر کشوری و موضوعی داخلی است و بنا ندارم درباره موضوعاتی صحبت کنم که به نوعی مداخله در امور داخلی آمریکا تلقی شود اما این نکته را به خوبی می‌دانم که مردم آمریکا مثل سایر کشورها طرفدار صلح و عدالت هستند و هر دولتی اگر در چارچوب تعهداتش به ملت خود عمل کند موفق خواهد بود.

احمدی‌ نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: امروز انتخابات در آمریکا بسیار پر هزینه است و فقط دو حزب در این عرصه توان رقابت با یکدیگر را دارند و توده های مردم نقش موثری ایفا نمی کنند و باید گفت: علی رغم آنکه گفته می شود دموکراسی برای نخبگان است اما تجربه نشان داده این شیوه حکومت نتوانسته آرامش را به مردم هدیه کرده و بر خلاف مفهومش مردم را در امور مشارکت دهد.

رئیس‌ جمهور افزود: با توجه به هزینه های سنگین انتخاباتی در آمریکا این روند به سویی می رود که نقش مردم هر روز کم رنگتر از گذشته می‌شود و اندیشمندان آمریکایی باید به روش هایی بیاندیشند که بتوانند اراده توده های مردم را بر محیط سیاسی حاکم کنند.

احمدی ‌نژاد در پاسخ به سئوال دیگری درباره لزوم اصلاح ساختارهای مدیریت جهان و طرحهای پیشنهادی ایران برای دستیابی به این منظور، گفت: در وهله اول باید تمرکز قدرت که در اختیار چند کشور است اصلاح شود و در گام بعدی فضایی فراهم شود تا همه صاحبنظران در یک مجموعه گسترده به تبادل نظر دائمی درخصوص موضوعات بپردازند تا با کمک ملتها ساختارها اصلاح شود.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه در روابط بین انسانها نباید بر اصل بقای نوع برتر حاکم باشد، اظهار داشت: باید در نگاه به انسان و زندگی انسانی تغییرات اساسی ایجاد شود و روابط بین ملتها انسانی باشد.

احمدی ‌نژاد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به تحمیل هزینه های سیاسی و اقتصادی به ایران برای صرف‌نظر کردن از فعالیتهای هسته‌ای، تداوم این فعالیتها لازم است؟ اظهار داشت: اگر کشوری بخشی از کشور ما را اشغال کند آیا می‌توان به بهانه هزینه های زیاد مقابله چشم بپوشیم و دشمن را به حال خود واگذاریم .

رئیس‌ جمهور افزود: فشارهای چند کشور زورگو علیه ایران ارتباطی به مسئله هسته ای ندارد چرا که وقتی کشورهای غربی از حمله صدام به ایران حمایت کردند موضوع هسته ای وجود نداشت.

احمدی‌ نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا تأسیسات هسته‌ای ایران از ایمنی کافی برخوردار است؟ اظهار داشت: در تأسیسات هسته ای ایران تلاش شده تا بالاترین سطح استانداردهای ایمنی رعایت شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از گذشته های دور عامل اصلی ثبات در منطقه بوده و بدون هیچ جنگ و درگیری امنیت کامل خلیج فارس را برقرار کرده است، گفت: حضور غربی ها در منطقه و خلیج فارس باعث تشدید التهابات و ناامنی شده است.

رئیس‌ جمهور در پاسخ به سئوالی درباره روابط وی با خانواده خود تصریح کرد: خانواده از نگاه ما مهمترین نهاد اجتماعی است که اگر نباشد جامعه ای وجود نخواهد داشت و جامعه بشری پیشرفت نخواهد کرد.

احمدی‌نژاد ادامه داد: اعضای خانواده من تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن عوامل موفقیت در کنار هم در جهت ساختن زندگی بهتر برای خود، ایران و جامعه بشری گام بردارند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: تضعیف خانواده یکی از بزرگترین ظلمها به جامعه بشری است و اگر خانواده موفقی وجود نداشته باشد کمال و مهرورزی حاصل نخواهد شد.

وی در توصیف نقش زن در خانواده و جامعه از نگاه خود، گفت: قلب زن چشمه جوشان محبت است که اگر خشک شود جامعه دچار انحطاط می شود و به هر میزان که از قلب زن برای ترویج محبت کمتر استفاده شود جامعه پژمرده تر می شود و زنها به دلیل برخورداری از قلبهایی مهربانتر، حق پذیرتر بوده و به آسمان نزدیکترند.