طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح استیضاح محمد عباسی وزیر روزش و امور جوانان در جلسه علنی روز چهارشنبه در 21 محور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

براساس این گزارش طرح مذکور 60 امضا دارد.

به گزارش مهر، متن کامل استیضاح وزیر ورزش و جوانان که تا کنون حدود 60 نماینده آن را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:

1- نحوه عزل و نصب‌ها و چگونگی انتقال افراد از سایر دستگاه‌ها به وزارتخانه‌ها

2- چگونگی هزینه 1 درصد اعتبار دستگاه‌ها به استان‌ها و نحوه تخصیص آنها

3- انگیزه دخالت در امور فدراسیون‌ها و تغییرات غیر اصولی آنها و استفده از مسئولان تربیت‌بدنی در باشگاه‌های ورزشی و تحمیل به مسئولیت برای فدراسیون‌ قایقرانی و شنا

4- میزان کمک به باشگاه‌های حرفه‌ای برخلاف ماده 13 برنامه

5- نحوه اجرای احکام برنامه پنجم در امور ورزش و جوانان

6- علت مسافرت‌های غیر ضرور به خارج و داخل و چگونگی اجرای همایش‌ها، سمینارها و کنگره‌ها

7- علت بی‌توجهی به ورزش جانبازان و معلولین

8- علت بی‌توجهی به مسائل جوانان و نوجوانان به طوری که مسائل ورزشی، روی دیگر امور جوانان سایه انداخته است

9- علت بی‌توجهی به مسائل فرهنگی ورزش

10- علت بی‌مهری نسبت به پیشکسوتان و قهرمانان ورزش و عدم پرداخت هزینه اعزام به مسابقات بین‌المللی و رسته‌های رزمی

11- انگیزه حذف معاونت ورزش بانوان در استان‌ها و بی‌توجهی به امور ورزش بانوان

12- علت بی‌توجهی به ورزش و امور جوانان روستایی، عشایری و مناطق محروم

13-علت تعطیلی امور ورزش کارکنان وزارتخانه‌، موسسات و سازمان‌های تابعه وعدم تخصیص از 1 درصد دستگاه‌ها

14- علت عدم توجه به ورزش زورخانه‌ای به ویژه ناهماهنگی بین فدراسیون‌ جهانی و داخلی

15- علت عدم اجرای بند "ل" ماده 44 برنامه پنجم در رابطه با ایثارگران وزارتخانه

16- علت بی‌توجهی به حل مشکل پرسنل قراردادی

17- علت بی‌توجهی به اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری

18- علت تصرف زمین و املاک کشاورزان بدون تامین رضایت آنها

19- علت عدم حمایت از بخش خصوصی و علت دخالت در انتخاب رئیس فدراسیون به ویژه فوتبال

20- علت بی‌توجهی به ورزش‌های همگانی و زیر ساخت‌های ورزشی

21- عدم نظارت بر نحوه قراردادهای بازیکنان تیم‌های لیگ برتر فوتبال