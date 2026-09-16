صلح و سازش نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی صبح چهارشنبه در همایش صبر استان کرمانشاه، ضمن خیرمقدم به مهمانان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان قضایی، مدیر حوزه علمیه، فرماندهان سپاه، استاندار و صلح‌یاران و مصلحین استان، اظهار کرد: کرمانشاه دیار تمدن، مهد صلح و سازش و سرزمین مردمانی نجیب، جوانمرد و مهمان‌نواز است.

وی با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی صلح‌یاران و مصلحین استان افزود: این افراد بدون دریافت مزد و با دلسوزی و مسئولیت‌پذیری در مسیر ایجاد صلح و سازش میان مردم فعالیت می‌کنند و زحمات آنان شایسته تقدیر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با قدردانی از معاونت محترم اختلاف دادگستری استان و دیگر مسئولان فعال در این حوزه گفت: اقدامات انجام شده در زمینه صلح و سازش در استان، حاصل تلاش مجموعه‌ای از مسئولان و مصلحینی است که برای کاهش اختلافات و ایجاد آرامش در جامعه فعالیت می‌کنند.

امیرخانی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید بیش از گذشته به جایگاه معنوی و اجتماعی صلح و سازش توجه کند، تصریح کرد: شاید تاکنون آن‌گونه که شایسته است در حوزه فرهنگی برای تبیین عظمت و جایگاه صلح و سازش کار نکرده‌ایم، در حالی که با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات، می‌توان به اهمیت و آثار گسترده این موضوع پی برد.

وی ادامه داد: در قرآن کریم آیات متعددی درباره اصلاح و سازش وجود دارد و روایات فراوانی نیز فضیلت این اقدام را بیان کرده‌اند؛ بنابراین باید جایگاه واقعی صلح‌یاران و مصلحین برای جامعه و حتی خود مجموعه‌های مسئول بیش از پیش تبیین شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره فضیلت اصلاح بین مردم گفت: در این روایت بر ارزش بالای صلح و سازش تأکید شده است و این موضوع نشان می‌دهد کاری که مصلحین انجام می‌دهند از جایگاه معنوی بسیار والایی برخوردار است.

امیرخانی همچنین به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره اصلاح میان دو نفر اشاره کرد و افزود: بر اساس این روایت، فردی که برای ایجاد صلح میان دو نفر قدم برمی‌دارد، از ثواب و پاداش بزرگی برخوردار می‌شود و حتی برای چنین اقدامی پاداش شب قدر بیان شده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی تعابیر روایی نیز برای فردی که در مسیر ایجاد صلح و سازش میان مردم گام برمی‌دارد، اجر و پاداش بسیار بزرگی بیان شده است که این موارد نشان‌دهنده عظمت و ارزش معنوی فعالیت صلح‌یاران و مصلحین است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر آثار دنیوی صلح و سازش اظهار کرد: اهمیت فعالیت مصلحین تنها به آثار معنوی آن محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه امنیت، امنیت پایدار، انسجام و وحدت اجتماعی نیز نقش این افراد و شوراهای حل اختلاف بسیار مهم است.

امیرخانی گفت: امروز به امنیت مردم‌پایه نیاز داریم و اگر دستگاه قضایی، پلیس یا دیگر مراجع حاکمیتی صرفاً بر اساس قانون به اختلافات ورود کنند، ممکن است خصومت از نظر حقوقی پایان یابد، اما الزاماً صفا و صمیمیت میان افراد و اعضای جامعه بازنمی‌گردد.

وی ادامه داد: اگر فردی به دلیل توهین یا تهدید محکوم شود، ممکن است فصل خصومت از منظر قانونی صورت گرفته باشد، اما زمانی که بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام میان افراد الفت ایجاد کنیم و اختلافات را از مسیر صلح و سازش حل‌وفصل کنیم، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان با تقدیر از حضور مهمانان و به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر موسوی که برای حضور در این همایش متحمل زحمت و سفر شده است، گفت: امیدواریم با استمرار تلاش صلح‌یاران، مصلحین و مجموعه‌های مرتبط، فرهنگ صلح و سازش در جامعه بیش از گذشته گسترش یابد و خداوند عاقبت همه خدمتگزاران این عرصه را ختم به خیر کند.