لاریجانی داستان ولایتعهدی امام رضا(ع) را برای نمایندگان روایت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در نطق پیش از دستور ضمن تبریک ولادت امام هشتم شیعیان گفت: حب به ولایت و اهل بیت در بین علویان شرایط را به سمتی برد که مأمون عباسی به مکر بزرگی دست زد.

نماینده مردم قم درمجلس شورای اسلامی در تشریح خدعه های مأمون عباسی تأکید کرد: مأمون با ولایتعهدی امام رضا(ع) در پی چند موضوع بود.

وی ادامه داد: نخست آن که با ولایتعهدی ایشان، در شرایطی که خلفای عباسی، علویان را به شدیدترین وجهی سرکوب می کردند، مأمون می خواست تا جامعه را در مورد حضرت به اشتباه بیاندازد.

لاریجانی با اشاره به آنچه شخصیت های اسلامی در نقل تاریخ ذکر کرده اند، تصریح کرد: با این ابهام سازی در افکار عمومی مأمون فضای تردید ایجاد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نکته ذکر شده توسط مأمون در برابر اعتراض هواخواهان حکومت عباسی بر مسئله ولایتعهدی امام رضا(ع) گفت: مأمون در برابر اعتراض هواخواهان حکومت عباسی تأکید می کند که این مرد خود را از ما پنهان کرده و مردم را به حکومت خود می خواند و ما او را ولیعهد خود قرار دادیم تا مردم را به خدمت ما بخواند و به سلطنت ما اعتراف نماید.

وی ادامه داد: مأمون در این صحبت ها تأکید دارد که با این کار در پی آن است که به مردم نشان دهد که امام رضا(ع) دنیاخواه است.

لاریجانی هدف مأمون از ولایتعهدی حضرت را کنترل فعالیت های ایشان توصیف و تصریح کرد: مأمون قصد داشت با این کار مقام و منزلت امام رضا(ع) را کاهش داده و از چشم طرفدارانش بیاندازد و دیگر کسی او را به عنوان چهره مقدس نپذیرد.

وی در این خصوص تأکید کرد: اباسلط هروی، از شاگردان حضرت در تحلیل واگذاری حضرت می گوید که ولایتعهدی را به مردم واگذاشتند تا به مردم نشان دهد، او دنیاخواه است و بدین ترتیب موقعیت معنوی حضرت را بین مردم از بین ببرد.



لاریجانی در تشریح عکس العمل امام رضا(ع) در قبال این رفتارهای مأمون گفت: عکس العمل امام به نحوی بود که مکر مأمون روشن شد.

وی افزود: امام نامه ای که مامون به حضرت نوشت و دعوت نمود را رد کرد، پس مأمون در این درخواست مُصر شد و به تهدید روی آورد و امام با رفتار خود این اکراه را نشان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که امام در زمان وداع با رسول الله در مدینه چندین بار گریان از حرم بیرون آمد و بازگشت، تأکید کرد: زمانی که علت گریه حضرت را جویا شدند، فرمود من از جوار جدم بیرون رفته و با غربت از دنیا خواهم رفت.

وی ادامه داد: حضرت در زمان ترک مدینه، خانواده خود را جمع کرد و دستور داد برای او گریه نکنند و فرمود من دیگر بار سوی شما باز نخواهم گشت.

لاریجانی با شاره به این که تلاش حضرت برای نپذیرفتن ولایتعهدی سودی نبخشید، افزود: زمانی که حضرت به جلسه ای رسید که به منظور معرفی وی برپا شده بود، ایشان فرمودند، به خاطر رسول خدا، ما حقی بر گردن شما داریم و شما حقی بر گردن ما دارید.

وی ادامه داد: امام تأکید کردند که اگر شما، حق ما را ادا کنید ما نیز حق شما را می دهیم و حضرت با این بیان نشان دادند که ولایتعهدی حقی است که خداوند به آنها داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر استقلال حضرت در برابر مأمون گفت: امام به مأمون فرمودند که اگر این خلافت متعلق به تو است و خداوند آن را به تو داده است، در آن صورت جایز نیست لباسی که خدا به تو پوشانده است، خلع کنی و در اختیار دیگری قرار دهی و اگر متعلق به تو نیست باز هم جایز نیست آنچه به تو تعلق ندارد، به دیگری ببخشی.

لاریجانی در تشریح اقدامات حضرت برای خنثی شدن خدعه ها و سیاست های مأمون تأکید کرد: اما در پاسخ به این سؤال که چرا ولایتعهدی را پذیرفتی، پاسخ دادند که خدا می داند من از قبول این امر کراهت داشتم اما زمانی که در وضعی قرار گرفتم که از بین ولایتعهدی و قتل یکی را می باید انتخاب می کردم به ناچار ولایتعهدی را بر کشته شدن ترجیح دادم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرط امام برای پذیرش ولایتعهدی تصریح کرد: حضرت شرط کردند که در صورت قبول ولایتعهدی مداخله ای در کار حکومتی ندارند.

وی ادامه داد: حضرت در این خصوص فرمودند که من این امر را می پذیرم به شرطی که کسی من را بر کاری نگمارد و کسی را از مقامش عزل نکنم، رسم و روشی را نقض نکنم و فقط از دور مورد مشورت قرار گیرم.

لاریجانی با تأکید بر اینکه امام رضا(ع) نمی خواستند مسئولیت وضع موجود و کارهای مأمون را بپذیرند، تأکید کرد: حضرت فرمودند که من در این امر داخل نشدم مگر مانند داخل شدن کسی که از آن خارج است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گام دوم مأمون پس از شکست در خدعه اولش، روی آوردن به جلسات علمی توصیف و تصریح کرد: مأمون در گام دوم در پی این موضوع برآمد که جایگاه امام رضا(ع) را در بین علما از بین ببرد.

وی ادامه داد: در این جلسات که عمدتاً مسائل فکری و اعتقادی بود و بخش مهمی از این مذاکرات را مرحوم طبرسی در کتاب خود آورده است، بحث های کلامی، اخلاقی و فقهی یافت می شود.

لاریجانی با اشاره به نقل های مرحوم صدوق در این خصوص افزود: مأمون دانشمندان سطح بالای هر فرقه را در مقابل امام قرار می داد تا جهت آن حضرت را به وسیله امام از اعتبار بیاندازد.

وی با رد برخی از اظهارات مبنی بر خواست مأمون برای جلب نظر امام تأکید کرد: حضرت به پیروان خود می فرمایند که فریب ظاهرسازی مأمون را نخورند چرا که من به دست مأمون به قتل خواهم رسید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بر خلاف تفکر مأمون، جلسات علمی باعث علو درجات حضرت افزود: زمانی که مأمون متوجه شد این جلسات به دلیل نشان دادن جایگاه حضرت برای او خطرناک است، اقدام به محدود کردن حضرت نمود و به مأمورین دستور داد مردم را از مجلس حضرت طرد نمایند.

لاریجانی کیفیت رفتن حضرت امام رضا(ع) را به نماز عید فطر عاملی در روشن شدن روابط مأمون با ایشان توصیف و تصریح کرد: مأمون از امام خواست تا نماز عید را بخواند اما امام بر مبنای شرایط ابتدای ولایتعهدی این درخواست را رد کرد در پی اصرار مأمون، حضرت به ناچار این درخواست را قبول نمود.

وی ادامه داد: حضرت فرمودند که من همچون رسول خدا به نماز خواهم رفت و مأمون پذیرفت و مردم انتظار داشتند، که حضرت با آداب و رسوم خلفا از منزل خارج شوند اما شگفت زده دیدند که آن حضرت با پای برهنه به راه افتاد.

لاریجانی با تأکید بر اهمیت رفتار حضرت در آن زمان گفت: بسیاری از مأموران با تماشای این صحنه از اسب پیاده شدند و به دنبال حضرت راه افتادند و در این لحظه «فضل» به مأمون گفت که اگر شرایط به این گونه ادامه یابد، مردم فریفته امام می شوند و به همین دلیل مأمون حضرت را از رفتن به مصلی منع کرد.

وی ادامه داد: امام با این روش ها جدا بودن راه خود را نشان داد و مکر مأمون را بر ملا نمود امام در همین دوره کوتاه ولایتعهدی نیز امام از زمان بهره جست و فرهنگ حدیثی شیعه را گسترش داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که افراد مرتبط با حضرت در بلاد مختلف روایت حدیث می کردند، افزود: در فضای بحث های کلامیه جبریه، اهل حدیث، معتزله و غلات امام با روشنگری مکتب فکری شیعه را معرفی نمود و در روایتی از حضرت آمده است، هر کس قائل به تشبیه و جبر باشد کافر و مشرک می شود و ما در دنیا و آخرت از او بیزار هستیم و هر کس که خدا را به آفریدگانش تشبیه کند، او را نشناخته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که حضرت در مقابل روایات جعلی اصل کلی تمسک به قرآن را مبنا قرار می دهند، گفت: حضرت فرمودند که وقتی روایات مختلف و مخالف با قرآن باشد من آنان را تکذیب می کنم.

وی ادامه داد: حضرت در مقام قضاوت بین معتزله و اهل حدیث که اولی معتقد به تفویض و دومی قائل به جبر بودند، نظریه «امر بین امرین» که از جدش امام صادق(ع) نقل شده بود را بیان فرمودند.

لاریجانی با تأکید بر این که این موارد نشان از نشر مکتب فکری امام در زمان خدعه و مکر و محدودیت است، افزود: مدرسه رضوی حامل افکار بلند کلامی، اخلاقی و فقهی حضرت بود و همین امر نیز باعث شد مأمون تاب نیاورد و حضرت را به شهادت رساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن عرض ارادت به مقام والای امام هشتم(ع) تأکید کرد: امیدواریم ملت بزرگ ایران که افتخار میزبانی حضرت رادارند، از معارف آن ولی خدا بهره مندتر شوند و از مکر و خدعه مأمون صفتان امروز در امان بمانند.

