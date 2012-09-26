کسب 46 مدال آسیایی و جهانی توسط ورزشکاران خوزستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در استان خوزستان 755 هیات ورزشی و یکهزار و 24 باشگاه ورزشی وجود دارد که در 47 رشته ورزشی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به تحولات صورت گرفته در ورزش استان خوزستان، گفت: از سال 89 تا کنون در حدود 107نفر به استخدام تربیت بدنی در آمده و یا تبدیل وضعیت شده اند و در حال حاضر نیز جذب 60 نیروی جدید برای ورزشگاه 50 هزار نفری اهواز و پیست دوچرخه سواری مورد موافقت قرار گرفته است.

گرشاسبی به تشکیل و راه اندازی اتاق فکر ورزش در استان خوزستان و مزایای این اتاق اشاره کرد و افزود: در این راستا شرکتها، کارخانجات و دستگاههایی که در استان تیم داری می کنند و در بخش ورزشی فعال هستند، از حالت سلیقه ای خارج شده و اولویت بندی شده اند.

وی با بیان اینکه تمام دستگاههای مرتبط ورزشی را درگیر اتاق ورزش کرده ایم، به تدوین طرح جامع ورزشی استان اشاره کرد و گفت: ساماندهی پروژه های بزرگ ورزشی، افزایش تیمهای ورزشی از 70 به 161 تیم و شناسایی استعدادهای مختلف ورزشی در شهرستانهای استان از جمله فعالیتهایی است که در این راستا صورت گرفت.

گرشاسبی با بیان اینکه اعتبارات اداره پاسخگوی نیاز رشته های ورزشی موجود نیست، افزود: براین اساس در تمام شهرستانهای استان نسبت به اولویت بندی رشته ها اقدام شده است.

وی همچنین از تدوین 114 شاخص مختلف ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی در استان خبر داد و گفت: با مشخص شدن این شاخصها، عملکرد هیاتهای ورزشی به طور دقیقتری مورد ارزیابی قرار گرفت که براساس این ارزیابی صورت گرفته، 22 هیئت جابجا شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان با اشاره به توجه ویژه به ورزش محلات، اظهار کرد: تا کنون دو مرحله المپیاد محلات در استان برگزار شده که در این المپیادها بیش از 400 تیم شرکت کردند و 14 هزار نفر وسایل ورزشی دریافت کردند.

وی افزود: همچنین به منظور توسعه ورزش روستایی و عشایری، در این راستا المپیاد روستایی عشایری نیز برگزار شد.



گرشاسبی در بخش دیگر سخنان خود به توسعه ورزش همگانی در استان اشاره کرد و گفت: به این منظور 70 همایش بزرگ در شش شهرستان استان و بیش از دو هزار همایش پیاده روی برگزار شده است.

کسب 285 مدال در ورزشهای انفرادی

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان به فعالیتهای نیمه نخست این اداره اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول امسال در ورزشهای انفرادی 285 مدال کسب کرده ایم.

وی با اشاره به کسب 57 مقام تیمی، افزود: در این مدت 220 ورزشکار به اردوگاه تیم ملی اعزام شده و 118 نفر به عضویت تیم ملی درآمده اند.

گرشاسبی تصریح کرد: در این مدت 151 تیم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شده اند که در این راستا 24 مدال آسیایی و 21 مدال جهانی کسب شده است.

وی با اشاره به موفقیتهای کسب شده برای استان خوزستان در مسابقات المپیک و پارالمپیک، گفت: گروه هفت نفره متشکل از چهار ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست به مسابقات المپیک و گروه 9 نفره شامل هشت ورزشکار و یک سرپرست به پارالمپیک اعزام شدند.

گرشاسبی افزود: در مجموع استان خوزستان توانست یک مدال طلا، دومدال نقره و یک مدال برنز در این مسابقات کسب کند.

وی با اشاره به تقدیر از ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پارالمپیک، گفت: قهرمانان خوزستانی علاوه بر دریافت هدایا، در شرکتهای بزرگ استان از جمله نفت و حفاری مشغول به کار می شوند.

گرشاسبی به برنامه ریزیهای مدون برای توسعه ورزش استان اشاره کرد و افزود: کم کاری و کوتاهی هیاتهای ورزشی در هر رشته ، برخورد جدی را همراه خواهد داشت.

وی از برگزاری نخستین المپیاد ورزشی استان خبر داد و گفت: در چند روز آینده اولین المپیاد ورزشی استان را در رده‌‌ سنی پایه برگزار می‌ کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه استعدادیابی و توجه بیشتر به رده‌ های سنی پایه از اهداف برگزاری این المپیاد است، افزود: این المپیاد با میزبانی 9 شهرستان در 17 رشته ورزشی در بخش آقایان و 12 رشته در بخش بانوان انجام می ‌شود.

بازسازی 80 درصد فضاهای ورزشی خوزستان

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در بخش عمرانی، گفت: در این بخش بیش از 80 درصد فضاهای ورزشی استان در دو سال گذشته، بازسازی و تجهیز شده اند.

وی گفت: ورزشگاه 50هزار نفری غدیر اهواز، پنج مهر آبادان، ‌شهید جهان ‌آرا خرمشهر، سالنهای دو هزار نفری بهبهان و اندیمشک، سالن چهار هزار و 500 نفری اهواز، ورزشگاه شهید مجدیان دزفول، استخر آزادی اهواز و ورزشگاه جانبازان و معلولان اهواز از جمله این فضاها هستند.

گرشاسبی همچنین از ساخت هفت خوابگاه ورزشی خبر داد و افزود: کار ساخت سه خوابگاه به پایان رسیده و چهار خوابگاه باقی ‌مانده نیز به زودی بهره ‌برداری می شوند.

وی همچنین از بهره برداری از 97 پروژه ورزشی در استان خبر داد و گفت: 205 هزار 948 هزار مترمربع به سرانه فضای ورزش استان با هزینه‌ ای بالغ بر 94 میلیارد و 500 میلیون تومان اضافه شد.