به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم رونمایی ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) که در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه انسان در کنار این ضریح زیبا حس می‌کند در حرم امام حسین(ع) قرار دارد، افزود: ائمه معصومین و فرزندان پیامبر(ص) در قلب و جان ما قرار دارند.



وی با تقدیر از همه هنرمندان و بزرگانی که در خلق این اثر ارزشمند و فاخر تلاش کردند، افزود: این ضریح برای سالیان متمادی در حرم امام حسین(ع) نصب خواهد شد و همه ارادتمندان به سید الشهداء دعاهای خود را درکنار ضریح مطهر اباعبدالله(ع) ازخداوند متعال طلب می‌کنند.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری ساخت این ضریح مطهر را از برکات وجود امام حسین (ع) برشمرد و افزود: امام حسین (ع) در دل و جان همه عاشقان حسینی جای دارد و عشق به امام حسین (ع) در روح و جان مردم رسوخ کرده و هیچکس نمی‌تواند ما را تا آخر عمراز این خاندان جدا کند.



گفتنی است با رونمایی از ضریح جدید مطهر امام حسین (ع) مردم ایران از 11 مهرماه به مدت 15 روز می‌توانند از ضریح مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر مقدس قم بازدید کنند.

