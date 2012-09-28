دولت و مجلس باید برای رفع معضل تورم و گرانی تلاش بکنند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید سعید رشادی امام جمعه هشترود در خطبه های این هفته نماز جمعه هشترود گفت :مشکل گرانی و تورم بر مردم فشار می رود و مسئولین باید برای این مهم چاره اندیشی نمایند.

وی با اشاره به گرانی های صورت گرفته چند ماه اخیر در کشور گفت : دشمنان با تحریم ایران و رواج گرانی در کشور سوء قصد شومی دارند.

وی افزود : مردم ایران با توکل به خدا در مقابل تحریم های صورت گرفته خواهد ایستاد و دست بسوی اجانب و کشورهای بیگانه باز نخواهد کرد.

رشادی تلاش دولت را برای مهار تورم لازم و ضروری دانست و افزود : دولت باید بیشتر از این هم تلاش بکند تا جلوی تورم را بگیرد.

حجت الاسلام رشادی در ادامه به هفته دفاع مقدس هم اشاره کرد و گفت: سربلندی و آزادی ما امروز در گرو مرهون فداکاری ها و ایثارگری های رزمندگان دفاع مقدسی است.

وی خطاب به دشمنان گفت : آزموده را آزمودن خطاست و این ملت 8 سال در دوران جنگ و البته 34 سال است بعد از انقلاب اسلامی شماها این مردم را مورد آزمایش قرار میدهیدو هر بار با شکست سنگین و پیروزی ایرانیان مواجه می شوید.

وی در ادامه به هفته نیروی انتظامی هم اشاره کرد و افزود : امنیت کنونی در کشور در سایه نیروهای نظامی و انتظامی است و ما مدیون آنها هستیم.

وی به تلاشهای وافر و خستگی ناپذیر پرسنل خدوم نیروی انتظامی هم اشاره نمود و افزود : نیروی انتظامی پناهگاه امن مردم است.

رشادی درپایان خطبه های نماز جمعه هشترود بار دیگر هتک حرمت به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) را محکوم کرد و خواستار مجازات عاملین تولید این فیلم موهن را شد.