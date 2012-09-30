استقلال و ماندگاری کشور مرهون سیدالشهداء(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی شامگاه شنبه، در حاشیه بازدید از ضریح جدید امام حسین(ع) در محل کارگاه ساخت ضریح در مدرسه علمیه معصومیه قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که می‌تواند یک نظام را حفظ کند الهی بودن است والهیت نظام نیز در پرتو کلام ناطق و صامت است.



وی افزود: قرآن و عترت پیام آور توحید الهی است و ایران اسلامی نیز به برکت قرآن و عترت نظام الهی را مستقر کرده و مسئول است که این نظام را تا ظهور صاحب اصلی‌اش از هرگونه آسیب و خطر حفظ کند.



امام حسین(ع) اشتیاق به شهادت را به ما هدیه کرد



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بهترین وسیله صیانت این نظام رجوع به قرآن و عترت است، ادامه داد: جریان سیدالشهداء(ع) یک ویژگی دارد که در طی سالهای دفاع مقدس که 8 سال آن جنگ با بیگانگان و دو سال آن نیز جنگ داخلی و رویارویی با منافقان بود اشتیاق به شهادت را برای ما تامین کرده و اشتیاق به شهادت را نیز حسین بن علی(ع) به ما هدیه کرده است.



وی تصریح کرد: استقلال، پویای، بالندگی، مانایی و ماندگاری کشور مرهون وجود با برکت اهل بیت(ع) عموما و به خصوص حضرت سید الشهداء (ع) است.



آیت الله جوادی آملی در پایان عنوان کرد: هیئت امناء ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) و همه مردم که در ساخت این ضریح مطهر تلاش و کوشش کردند گوشه‌ای از دین خود را به نظام اسلامی ادا کردند که امیدواریم خداوند از همه به احسن وجه قبول کند و این خدمت را وسیله پویای نظام قرار دهد تا ظهور صاحب اصلی‌اش از هرگونه خطری محفوظ بماند.