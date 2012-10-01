جنوب تهران بر روی ریل پیشرفت و عدالت/ 524 طرح عمران شهری در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه 97 پروژه مدیریت شهری در جنوبی ترین منطقه تهران با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات، مسئولان و مدیران شهری، معتمدان، شورایاران، مدیران محلات و خانواده معظم شهدای شهرستان ری افتتاح می شود.

منطقه 20 تهران(شهرری ) جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران با 378445 نفر جمعیت و وسعت 23 کیلومتر مربع داخل محدوده شهری و 153 کیلومترمربع حریم بوده و دارای پنج ناحیه داخل محدوده و دو ناحیه خارج محدوده و 22 محله است.

منطقه 20 در تقسیم بندی شهرداری تهران، از شمال به اتوبون آزادگان، از شرق به قرچک و پاکدشت، از غرب به بزرگراه تندگویان و از سوی جنوب به سه راه خیرآباد و کمربندی کهریزک محدوده شده و با مناطق 15،16 و 19 همجوار است.

سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری

سابقه و قدمت شش هزار ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی به این منطقه بخشیده و آن را نسبت به سایر مناطق تهران، مجزا و متفاوت ساخته است.

جدا افتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا سالیان اخیر نیز ادامه داشته است از خصایص بارز این منطقه به شمار می رود.

علاوه بر ویژگیهای منحصر به فرد فوق، جایگاه این منطقه از نظر فضای شهری نیز بسیار شاخص است و به عنوان عنصر اصلی و انسجام بخش فضای شهری تهران به شمار می آید.

علاوه بر خصلتهای بارز تاریخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای باز به واسطه همجواری با کوه بی بی شهربانو و حریم جنوبی شهر تهران نیز اشاره کرد که پتانسیل مناسب و مطلوبی را برای توسعه آینده منطقه به همراه دارد.

دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی تهران (آزادگان ) از شمال منطقه و نیز وجود ایستگاه های فعال مترو و امکان ارتباط سریع با مرکز تهران و سایر نقاط اصلی آن نیز از ویژگیهای مطلوب منطقه به شمار می رود.

در عین حال وجود زمین و مسکن ارزان قیمت و وجود سطوح قابل توجه کاربریهای صنعتی و انبارداری و ضرورت تبدیل آنها به صنایع تولیدی و پارک برای جذب جویندگان کار و همچنین وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی و فضای سبز به خصوص در حاشیه منطقه و وجود فرصت توسعه اشتغال، از مهمترین ویژگیهای منطقه به شمار می رود.

طرح عجولانه و شفاف سازی نشده جدایی ری از تهران

طرح عجولانه و شفاف سازی نشده جدایی شهرستان ری از تهران به یکباره در سفر دور چهارم رئیس جمهور به این شهرستان اعلام شد که به نظر می رسد از خواص جامعه فقط دولتی ها هستند که مدافع سرسخت این جدایی هستند.

چندی پیش 18 نفر از 22 شورایار منطقه 20 تهران برای اعلام مخالفت خود با طرح جدایی ری از تهران، نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشتند و نماینده شورایاران در گفتگو با مهر، این مخالفتها را منطقی و مستدل خواند.

منطقه 20 تهران از 22 شورایاری تشکیل شده که 18 تن از آنها با طرح جداسازی ری از تهران مخالف هستند و این امر با توجه به مطلع بودن شورایاران از نظرات اهالی محله خود که اکثریت مردم را مخالف این طرح دیده اند، شکل گرفته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص گفت: تعصب و بحث های سیاسی نباید جای منطق را در موضوع جدایی ری از تهران بگیرد.

طرح جدایی ری از تهران نیاز به مطالعه عمیق دارد

محسن رضایی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح جدایی ری از تهران افزود: ری یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است و نباید تحت الشعاع تهران رنگ ببازد و به همین دلیل، طرح جدایی ری از تهران نیاز به مطالعه عمیق دارد و نباید بسیاری از مسائل و معضلات را نادیده گرفت.

وی تأکید کرد: هویت تاریخی، رفاه و توسعه شهری این خطه شهید پرور مهم است، بنابر این نباید تعصب و بحث های سیاسی جای منطق را در موضوع جدایی ری از تهران بگیرد.

دبیر شورایاری محله های ابن بابویه و ظهیر آباد نیز در خصوص این مسائل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روزی تهران روستای ما بود و هم اکنون نیز شهرری یک شهر باستانی است که در کنار تهران قرار گرفته و نهایتا منطقه 20 تهران است که متأسفانه طرحی را که حدود 26 سال پیش نوشته اند، دوباره آورده اند که این طرح نیاز به کارشناسی و بازنگری دارد.

علیرضا باقری ادامه داد: از زمان گذشته تا به حال صدها اتفاق در ری افتاده و ری متحول شده و اینها باید در نظر گرفته شود و ما می گوییم که این طرح کارشناسی شده نیست و باید کارشناسی شود.

وی با اشاره به ارائه نظر مکتوب کارشناسی شده توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید به صورت مکتوب نظر کارشناسی شده در کنار نظر شهرداری قرار گیرد و پس از بررسی، اقدام لازم انجام شود، به شرطی که کارشناسی شود و ما قانع شویم.

درآمد ری در طول سال 30 میلیارد تومان است

دبیر شورایاری محله های ابن بابویه و ظهیر آباد تأکید کرد: هم اکنون ما با این طرح مخالفیم زیرا درآمد ری در طول سال 30 میلیارد تومان است که پنج میلیارد تومان عواید کارخانه ها و شرکت های اطراف ری است و 25 میلیارد تومان از ساخت و سازها و پرداخت های شهروندان است اما سالیانه حدود 300 میلیارد تومان از شهرداری تهران می گیریم که این مبلغ به انحاء مختلف خرج می شود.

باقری تصریح کرد: البته سخن ما با شهردار تهران این است که زباله، فاضلاب و اجساد تهران به ری آورده می شود و این 300 میلیارد تومان کم است اما با وجود این، ری طی چند سال گذشته متحول شده است.

وی با بیان اینکه "این طرح به مصلحت اهالی ری نیست" ادامه داد: ری در آمدزایی آن چنانی ندارد زیرا پالایشگاه برای باقرشهر است و بهشت زهرا برای خود فعالیت می کند و تعدادی از شرکت هایی که بوده هم اکنون تعطیل شده است. معلوم نیست در صورت جدایی ری از تهران با 30 میلیارد درآمدی که داریم،270 میلیارد تومان درآمد را چه کسی به ری می دهد.

دبیر شورایاری محله دولت آباد نیز به خبرنگار مهر گفت: مسئله جدایی ری از تهران هنوز برای مردم و شوارایاران که به عنوان نماینده مردم هستند، شفاف سازی نشده است.

مهدی شاملو افزود: بحث جدایی شهرری از تهران، بحثی کارشناسی بوده و قانونگذاران باید بر روی این قضیه بحث کنند و فکر می کنم در این زمینه با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد؛ پس از جدایی ری از تهران و مستقل شدن برخی از ادارات، فعالیت اداری شهر به نوعی دچار مشکل شده و نگاه کلانی که به شهر تهران است، آن نگاه در ری به تهران نخواهد بود.

جدایی سبب قطع همگونی فعالیتها در گستره تهران بزرگ می شود

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح جدایی سبب قطع همگونی فعالیتها در گستره تهران بزرگ می شود، تأکید کرد: قطعا در بحث زندگی اجتماعی مردم تفاوتهایی را شاهد خواهیم بود و در کسب و کار، رفتارهای اجتماعی، مسکن، مغازه ها و ... همه دچار تغییر و تحول خواهند شد.

دبیر شورایاری محله دولت آباد ادامه داد: انتظاری که از فرمانداری، شهرداری و شورای شهر داشتیم، این بود که یک نشست کارشناسی برگزار شده و مخالفان و موافقان در این نشست صحبت کرده و این قضیه شفاف سازی شود زیرا اکنون کسی شفاف سخن نمی گوید که چرا باید شهرری جدا شده یا نشود و بر این موضوع مانوری نمی دهند؛ ضمن اینکه اگر جدا نشود، حداقل وضعیت فعلی تداوم خواهد داشت.

وی در پایان اضافه کرد: استقلال خوب است، اما برخی از دوستان هزینه های آن را در نظر نمی گیرند و برخی اعتقادی به آن نگاه کرده و می گویند به دلیل اینکه حضرت عبدالعظیم(ع) را داریم، باید بتوانیم خودمان این شهرستان را اداره کرده و به مشکلات اداری که وجود دارد هیچ توجهی نمی کنند.

سیاست شهرداری تهران تحول عظیمی را در چهره منطقه 20 ایجاد کرده است

شهردار منطقه 20 تهران نیز گفت: بر اساس سیاست شهرداری تهران مبنی بر کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران 50 طرح در سال 85، 86 طرح در سال 86، 50 طرح در سال 87، 64 طرح در سال 88، 57 طرح در سال 89 و120 طرح در سال 90 به بهره برداری رسیده است که تحول عظیمی را در چهره این منطقه ایجاد کرده است.

عظیم بابایی با اشاره به اینکه طرح های مدیریت شهری با محوریت رفع نیازهای شهروندان، شورایاران و مدیران محلات است، تصریح کرد: احداث سه سرای محله، احداث کانال عمادآور، ساماندهی سایت کمربندی آزادگان- شهید رجایی، احداث پنج بوستان شهری، احداث رمپ غرب به جنوب آزادگان، نصب پل مکانیزه ایستگاه مترو جوانمرد قصاب و احداث پنج مجموعه ورزشی که 4 مورد آن در بخش حریم و روستاهای این منطقه است از جمله پروژه های شاخص 97 طرح مورد اشاره محسوب می شود.

وی بر مشارکت شهروندان در تمام عرصه های مدیریت شهری تأکید کرد و اظهار داشت: فعالیت های حوزه های مختلف اجرایی شهرداری با محوریت آموزش شهروندی و با هدف تبدیل هر شهروند به یک شهردار محلی، به نحوی برنامه ریزی شده که شامل تمام طبقات شهروندی می شود.

شهردار منطقه 20 تهران یادآور شد: طرح های ملی و فرامنطقه ای بسیاری نیز در زمینه آتش نشانی، اتوبوسرانی و مترو در منطقه در حال اجراست که اعتبارات آن خارج از اعتبارات مصوب است که از سازمان های فرامنطقه ای در نظر گرفته شده است.

علیرضا مهدی زاده