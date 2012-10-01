امنیت لازمه توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بوستانی ظهر دوشنبه در همایش پلیس و امنیت اصناف که در سالن همایشهای مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد، امنیت را لازمه توسعه جامعه دانست و گفت: پلیس با شناسایی بسترهای جرم خیز و مجرمین ناامن ، از این طریق به تامین امنیت در جامعه کمک می کند.

بوستانی افزود: براساس تحقیقات پلیس، در 80 درصد جرایم منجر به قتل ، غالبا خود قربانیان حادثه مقصر هستند و این امر نشان می دهد که مجرمین با سوء استفاده از سهل انگاری، بی توجهی و ندانم کاری قربانیان خود، بر علیه آنها مرتکب جرم می شوند.

به گفته وی پلیس درهمه حال نمی تواند مواظب افراد در برابر تعرض مجرمان باشد، بلکه وظیفه اصلی پلیس تجمیع اطلاعات مربوط به جرایم، تحلیل آنها و ارائه راهکار برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی تصریح کرد: پلیس نمی تواند به تنهایی با مجرمین مبارزه کند، لذا با ارائه اطلاعات به مردم آنها را هوشیار می کند تا آگاهانه با مجرمان برخورد کنند ومانع وقوع جرم شوند.

سرهنگ بوستانی حفظ ارزش های موردقبول مردم را از دیگر وظایف نیروی انتظامی برشمرد و عنوان کرد: با توجه به اینکه دشمن در شرایط کنونی با توسل به جنگ نرم ، فرهنگ و باورهای جامعه اسلامی را مورد هدف قرار داده است، نیروی انتظامی با تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری در این جنگ نیز در مقابل دشمن به میدان آمده است.

وی با تاکید بر اهمیت سیاسی، امنیتی، سوق الجیشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره قشم از مجموعه دستگاه های متولی این جزیره خواست با تقویت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی مستقر دراین جزیره، زمینه را برای تامین امنیت جهت توسعه پایدار جزیره قشم فراهم سازند.