دولت مسئول گرانی ها و آشفتگی اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه اردکان اظهار داشت: مسئولیت اجرایی کشور در دستان رئیس جمهور و هیئت دولت است و مسئول گرانی ها و آشفتگی اقتصاد کشور نیز دولت است.

وی با تاکید بر اینکه مردم همواره پشتیبان دولت و طرحهای آن بوده اند، تاکید کرد: دولت نیز اکنون باید به مشکلات معشیتی مردم رسیدگی کند.

امام جمعه اردکان ادامه داد: انتظار ما این است که رئیس جمهور و هیئت دولت با آسیب شناسی مشکلات اقتصادی کشور، عوامل بروز تورم و گرانی را بیابند و در راستای کنترل بازار و کاهش تورم و نرخ ارز تمام تلاش خود را صرف کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان اردکان تصریح کرد: نباید تقصیر را به گردن دیگران انداخت و خود را مبرا دانست بلکه باید ریشه بروز مشکل را یافت و برای رفع آن چاره جویی کرد.

وی با ابراز خرسندی از ریشه کن شدن بیکاری در شهرستان اردکان، از تمام سرمایه گذاران و کار آفرینان تقدیر کرد و گفت: با وجود تحریم های بین الملی و فشارهای غرب، کارخانجات این شهرستان با مشکل جدی و فلج کننده ای روبرو نیستند و با جدیت به کار خود ادامه می دهند.

حسینی همچنین از زحمات شبانه روزی کارکنان نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کرد و گفت: عملکرد نیروی انتظامی این شهرستان در کاهش جرائم مختلف به خصوص دستگیری فوری عامل قتل اخیر در اردکان قابل تقدیر است.

وی اظهار امیدواری کرد: کارکنان تلاشگر نیروی انتظامی با اقتدار و جدیت به رسالت اصلی خود که برقراری نظم و امنیت در جامعه است، ادامه دهند.