ورزشگاه نقش جهان مطالبه به حق مردم اصفهان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان اصفهان، سیداحمد رسولی‌نژاد در بازدید از ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: پروژه نقش جهان از اهمیت ویژه‌ای نزد رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان برخوردار است، چرا که مطالبه به حق مردم اصفهان است. از این رو بازدیدهای مختلفی از سوی مقامات مختلف وزارت ورزش و جوانان طی یکسال اخیر صورت گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در ارتباط با ورزشگاه نقش جهان به وجود آمد، خلع ید پیمانکار قبلی بود و استقرار کامل و شروع کار پیمانکار جدید نیز از فروردین ماه امسال رقم خورد. از آن زمان کار به خوبی پیش رفته و تلاش‌هایی صورت گرفته و اگر مشکل اعتبار نیز حل شود پیمانکار اعلام کرده توانایی کار بیشتری برای اتمام پروژه دارد.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ورزشگاه نقش جهان در قالب پروژه مهر ماندگار قرارگرفته و انشاءالله مشکل مالی این پروژه نیز بزودی حل خواهد شد. البته جای خوشحالی دارد که طی این مدت کار متوقف نشده اما انتظار این است که با حل مشکلات اعتباری، پروژه ظرف مدتی که پیش بینی شده افتتاح و به بهره برداری برسد.

رسولی‌نژاد با اشاره به پتانسیل بالای فوتبال در اصفهان و حضور دو تیم سپاهان و ذوب آهن و فاصله 40 کیلومتری اصفهان تا فولادشهر، تکمیل ورزشگاه نقش جهان را حق مسلم و مطالبه به حق مردم اصفهان دانست و تاکید کرد: عزم جدی در وزارتخانه، استانداری اصفهان، اداره کل ورزش و جوانان و همچنین پیمانکار به وجود آمده تا در دولت دهم ورزشگاه نقش جهان مورد بهره برداری قرار گیرد.