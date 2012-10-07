صدور مجوز برای ایجاد واحدهای سردخانه ای سیب زمینی در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان امروز در نشست کارگروه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان سراب ، با اشاره به حمایت از تولید کنندگان محصول سیب زمینی در شهرستان سراب با هدف افزایش ارزش افزوده این محصول و ایجاد بستری مناسب برای افزایش سطح درآمد بهره برداران گفت: متقاضیان باید طبق زمان بندی پیش بینی شده نسبت به ایجاد واحداث این مراکز تاثیر گذار در اقتصاد کشاورزی سراب اقدامات لازم را انجام دهند ودر غیر این صورت، سازمان دیگر متقاضیان را جایگزین آنان خواهد نمود.

وی با بیان اینکه طرحهای بالای 300 میلیون ریال جهت بررسی به استان ارسال می شود تا پس از بررسی و تصویب ظرف یک هفته به شهرستان مورد نظر عودت داده شود گفت: برای طرح های زیر 300 میلیون ریال نیازی به استعلام از استان نبوده و با تصویب کارگروه شهرستان می تواند بلافاصله در فاز اجرایی قرار گیرد.

دکتر محمدیان با اشاره به اینکه، طرحهایی با نیاز آبی زیر دو هزار متر مکعب نیازی به استعلام از امور آب نداشته و می تواند بلافاصله در فاز اجرایی قرار گیرد گفت : این امر در راستای افزایش فضای عمل کارگروه های ستاد اجرایی توسعه کشاورزی شهرستان ها و در راستای شتاب بخشیدن به سرعت توسعه این بخش می باشد.

تولید سالانه 560 هزار تن سیب درختی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، از تولید سالانه، بالغ بر560 هزار تن سیب در استان خبرداد.

دکتر مسعود محمدیان در آئین برداشت محصول سیب در روستای آغاجری شهرستان ویژه مراغه، با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیون تن انواع محصولات باغی در آذربایجان شرقی تولید می شود گفت: بیش از 50 درصد از این میزان تولید را محصول سیب تشکیل داده و استان را در تولید کشوری آن در رتبه دوم قرارداده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید به این موضوع که افزایش تولید در هکتار، می تواند ارتقا درآمد ناشی از تولید برای بهره برداران این محصول را بدنبال داشته باشد گفت: سازمان توسعه سطوح آبیاری تحت فشار را با هدف کاهش میزان مصرف آب در بخش های زراعی و باغی به صورت جدی دنبال نموده و تلاش بر این دارد از محل آب صرفه جویی شده ، بتواند در توسعه اراضی کشاورزی اقدامات اساسی را به اجرا درآورد و در کنار آن با ورود نتایج حاصله از تحقیقات به مزارع وباغات، علاوه بر افزایش توان بهره برداران در تولید محصولات کمی و کیفی، توان اقتصادی آنان را نیزبهبود بخشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه سالانه 560 هزار تن سیب در 38 هزار هکتار باغات این محصول حاصل می آید اضافه نمود: شهرستان های مراغه، میانه، اهر و مرند از قطبهای تولید سیب در آذربایجان شرقی محسوب می شوند.



شهرستان مراغه به صورت بالقوه تمامی امکانات موجود برای رشد کشاورزی را دارد

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: 28 درصد از سطوح باغات مثمر استان در این شهرستان واقع شده و مراغه رتبه اول تولید محصولات باغی آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

منصور صادقی اصل در آئین برداشت محصول سیب، با اشاره به جایگاه مراغه در تولید محصولات کشاورزی، بخصوص محصولات باغی گفت: در راستای توسعه بخش مهم و استراتژیک کشاورزی، استفاده بهینه از منابع اصلی تولید یکی از مهمترین مسائلی است که رعایت آن می تواند روند این حرکت زیر ساختی در اقتصاد کشاورزی را از سرعت و شتاب قابل توجهی برخوردار نماید و شهرستان مراغه با توجه به قابلیتهای بالقوه درتوسعه بخش کشاورزی، خواهد توانست جایگاه خود درنظام اقتصاد کشاورزی مبتنی برتولید محصولات کشاورزی استان را بیش از پیش ارتقا دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه در یک سال گذشته ، اراضی زیر پوشش آبیاری تحت فشار در این شهرستان ، از 500 هکتار به 2500 هکتار افزایش یافته است افزود : در این رابطه از تلاش های انجام یافته جهادکشاورزی قدردانی می گردد.

صرفه جویی 24 میلیون متر مکعب آب در شهرستان ویژه مراغه



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه گفت: با اجرای دو هزار و500 هکتار آبیاری تحت فشار در این شهرستان، علاوه برکاهش 24 میلیون متر مکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، سالانه یکصد و 80 میلیون ریال نیز در هزینه های تولید صرفه جویی شده است.

محمد نریمانی درآئین برداشت محصول سیب ، که با حضور دکتر محمدیان رئیس سازمان ، صادقی اصل فرماندار، دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و تعداد کثیری از تولیدکنندگان در روستای آغاجری شهرستان ویژه مراغه برگزار شده بود، با اشاره به افزایش سطوح آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی و باغی این شهرستان با هدف توسعه هر چه بیشتر بخش کشاورزی گفت : شانزده هزار نفر در تولید محصول سیب، اشتغال دائم دارند و در زمان برداشت محصول، 3 هزار نفر نیز به صورت فصلی در این امر مشغول فعالیت می شوند.

افتتاح دفتر کار شرکت تعاونی تولید روستایی نوجه ده در آذربایجان شرقی



دفتر کار شرکت تعاونی تولید روستایی نوجه ده ازتوابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این دفتر که با حضور محمدرضا محمد زاده عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران برگزار شد تقی زاده رئیس اداره تعاون روستائی شهرستان تبریز ضمن خیر مقدم به تشریح چگونگی اجرا و مختصات این طرح پرداخت و از مساعدت ها و همکاری محمد فام مدیر تعاون روستائی استان و دیگر مسئولان که در پیشرفت اجرای طرح نقش داشته اند تقدیر و تشکر نمود.

لازم به توضیح است این دفتر به مساحت 196 متر مربع با صرف هزینه 600 میلیون ریال احداث شده که مبلغ 150 میلیون ریال از محل طرح تجهیز و راه اندازی شرکتهای تعاونی تولید روستایی تخصیص یافته است.