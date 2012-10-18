طرح مجموعه شهری قزوین تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در این باره گفت: طرح مجموعه شهری قزوین پیش از این در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان تصویب شده بود.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: این طرح مجموعه شهری، بخش مرکزی قزوین و تمام شهرستان البرز شامل بخش های محمدیه و مرکزی را به وسعت یکهزار و 423 کیلومتر مربع شامل می شود که 1/9 درصد از کل مساحت استان قزوین است.

اسماعیلی اظهارداشت: علاوه بر قزوین به عنوان شهر مرکزی، شش شهر الوند، محمدیه، اقبالیه، شریفیه، بیدستان و محمود آباد با سهم جمعیتی بیش از 57 درصد کل استان در طرح مجموعه شهری قزوین گنجانده شده است.

وی با تشریح مزایای تدوین طرح مجموعه شهری قزوین تصریح کرد: در این طرح، ماموریت ها و ارزش ها و چشم انداز شهر قزوین به عنوان یکی از شهرهای میانی بزرگ کشور و ایفای نقش مکمل آن در رابطه با استان تهران و استانهای همجوار پیش بینی شده است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تقویت پایداری، پویایی و زیست محیطی مجموعه شهری و ایفای نقش گره گاهی و مرکز ثقل در نظام حمل و نقل در سطوح ملی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این طرح اعلام و اضافه کرد: در صورت تصویب نهایی طرح مجموعه شهری قزوین در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تصمیمات اتخاذ شده در باره اراضی صنعتی، کشاورزی، منابع طبیعی، محورهای مواصلاتی، کانون های جمعیتی و مراکز صنعتی قزوین نهایی خواهد شد.



نخستین سمینار بین المللی گردشگری ورزشی در قزوین برگزار می شود

معاون گزذشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: به منظور معرفی پتانسیل‌های غنی در حوزه گردشگری ورزشی اولین سمینار بین المللی ورزشی در استان قزوین برگزار می‌شود.

نادر محمدی در این باره اظهارداشت: گردشگری ورزشی فعالیت‌های مرتبط با حوزه ورزش است ولی از آنجا که این بخش تنها دربرگیرنده رویدادهای ورزشی نیست، گردشگری نیز به آن اضافه شده زیرا در این بخش از فعالیت نه فقط به ‌عنوان تماشای یک رخداد ورزشی، بلکه به‌عنوان عامل سفر نیز توجه می‌شود.

وی افزود: گردشگری ورزشی طیف گسترده ای از گردشگری ماجراجویانه تا گردشگری تفریحی را در بر می ‌گیرد که خود شاخه‌های دیگری را در امر گردشگری داراست.



محمدی با اشاره به توانمندی‌های استان قزوین در این حوزه یادآور شد: استان قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی که دارد مستعد برگزاری فعالیت‌های ورزشی در زمینه های مختلف است که خوشبختانه در ورزش همگانی استان قزوین توانست به پایلوت ورزش همگانی کشوردست یابد و پایتخت پیاده روی جهان را از آن خود کند و در این راه حمایت بخش دولتی و همکاری و حضور گرم مردم می‌تواند به راه‌ اندازی بخش‌های دیگر گردشگری ورزشی در استان منجر شود.



معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در ادامه اظهارداشت: گردشگری و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و تاثیرگذاری برخوردار است و در رونق اقتصادی نقش اساسی دارد و علاوه بر رویدادهای بزرگ ورزشی به معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی یک منطقه برای جذب توریست کمک می‌کند.



وی تصریح کرد: با تلاش صورت گرفته توسط اداره کل ورزش و جوانان استان، شهر قزوین پایتخت پیاده ‌روی جهان شده است که بر اساس این رویداد مهم می‌توان برای بهره برداری گردشگری و سرمایه گذاری در استان استفاده کرد که برگزاری نخستین سمینار بین المللی گردشگری ورزشی در استان یکی از راهکارهای جذب گردشگر به استان است که امیدواریم بتوانیم ضمن معرفی قزوین به عنوان جایگاه مناسب برای گردشگری ورزشی از دیگر پتانسیل‌های غنی آن نیز برخوردار شویم.



نادر محمدی از حضور داتو سارجیت سینگ نایب رئیس ASFAA، دکتر منوچهر جهانیان معاون گردشگری کشور و اساتید و بزرگان حوزه گردشگری و ورزش در استان خبر داد و تصریح کرد: در این سمینار که در اول آبان ماه 91 برگزار می‌شود علاوه بر مسئولان کشوری و استانی علاقمندان حوزه‌های ورزش و گردشگری حضور داشته و جایگاه توریسم ورزشی در دنیا، جایگاه ورزش همگانی در ایران، برنامه و فعالیت‌های ورزش همگانی، گردشگری ورزشی در ایران، مفاهیم و اثرات گردشگری ورزشی، الگوهای گردشگری ورزشی بررسی خواهد شد.



وی در پایان از همراهی و همکاری برگزار کنندگان این سمینار یکروزه، اداره کل ورزش و جوانان استان، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین، فدراسیون ورزشهای همگانی، ASFAA، آکادمی ورزش‌های همگانی قدردانی نمود و یادآورشد: با همکاری خوب این عزیزان امیدواریم بتوانیم گردشگری ورزشی را در استان گسترش داده و از منافع این حوزه در توسعه و رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قزوین بهرمند شویم.