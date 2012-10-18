تصویب لایحه 100 میلیاردتومانی شهرداری برای تسریع احداث قطار شهری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر همتی در حاشیه بازدید دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر از مراحل اجرای پروژه قطار شهری عنوان کرد: این لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شده است و در آینده نزدیک نیز تصویب می شود.



وی با بیان اینکه، این لایحه در قالب تخصیص زمین مطرح شده است، افزود: موافقت اعضای شورای اسلامی شهر کرج با این لایحه و جاری شدن آن می توان درصد پیشرفت پروژه قطارشهری را تا حد مطلوب و قابل توجهی افزایش داد.



این مسئول اظهارامیدواری کرد: با پرداخت هزینه های لازم جهت اجرای پرژوه های عمرانی از سوی شرکت شستا (هولدینگ شرکت سابیر ) بخش قابل توجهی از پروژه اجرایی شود.



وی در تشریح بازدید صورت گرفته از ایستگاه های در حال ساخت قطار شهری کرج عنوان کرد: در بازدید داوود وحیدی، ناظر شورا در بحث قطار شهری و رضا شریفی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورا از ایستگاه های بازدید شده شامل ایستگاه D واقع در تقاطع بلوار آزادی و خیابان شهید بهشتی، ایستگاه F واقع در 45 متری گلشهر، ایستگاه G واقع در میان جاده بازدید شد.



همتی در خصوص پیشرفت فیزیکی ایستگاه F واقع در 45 متری گلشهر عنوان کرد: این استگاه از پیشرفت مطلوب و مورد قبولی برخوردار است.



وی در خصوص اقدامات عمرانی صورت گرفته در این ایستگاه اظهارداشت: ایستگاه F در مرحله اجرای فندانسیون است که با توجه به اهتمام ویژه در اجرای پروژه، بخش عظیمی از این مهم اجرا شده است.



مدیرعامل سازمان قطارشهری کرج خاطرنشان کرد: ایستگاه های D، H و G نیز در حال تعریض می باشند.



تحقق 82 درصدی بودجه نقدی شهرداری کرج طی شش ماه اول سال جاری

معاون اداری و مالی شهرداری کرج گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 82 درصد بودجه های نقدی شهرداری کرج محقق شد.

مهرداد ترابیان بودجه نقدی شش ماهه اول سال جاری شهرداری کرج و مناطق دوازده گانه را مبلغ دو هزار و 391 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از این میزان هزار و 954 میلیارد ریال در قالب درآمدهای نقدی توسط شهرداری کرج جذب شده است که این مبلغ معادل 82 درصد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری است.



وی از افزایش مبلغ وصولی بودجه های شهرداری کرج در سال جاری خبر داد و افزود : میزان وصولی نقدی شهرداری در شش ماه ابتدایی سال گذشته هزار و 599 میلیارد ریال بوده است که این رقم در سال جاری به هزار و 954 میلیارد ریال افزایش یافته است.



این مسئول عنوان کرد: این مهم نشان از رشد 22 درصدی مبلغ وصولی شهرداری کرج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.



ترابیان درآمد شهرداری کرج و مناطق دوازده گانه را در شهریور ماه سال جاری طبق بودجه مصوب 398 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در شهریور ماه سال جاری 382 میلیارد ریال از میزان کل بودجه مصوب این درآمدها توسط شهرداری جذب شده است.



احداث پل مکمل حامی در تقاطع بلوار شهید مدرس

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج از احداث پل مکمل حامی در تقاطع بلوار شهید مدرس خبر داد.

علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: احداث تقاطع غیرهمسطح حامی که در تقاطع بلوار شهید مدرس و رودخانه کرج واقع شده، سرویس ترافیک عبوری در تقاطع غیرهمسطح حافظ را افزایش خواهد داد.



وی افزود: در این زمینه پل مکمل حامی به عنوان رابط بین کریدور ورودی شهر (بلوار مدرس) با تقاطع غیرهمسطح حافظ احداث خواهد شد.



این مسئول عنوان کرد: عدم توازن خطوط ترافیکی پل موجود حامی و در عین حال عرض کم عبوری آن و اتصال رابط های تقاطع حافظ با پل موجود با رعایت ملاحظات هندسی در احداث پل رعایت می شود.

امیر رنجی سرپرست روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج شد

طی حکمی، امیر رنجی به سمت سرپرست روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، طی حکمی از سوی حاجعلی فرجامی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، " امیر رنجی" به سمت سرپرست روابط عمومی این سازمان منصوب شد.



پیش از این علی اسکندری مدیر روابط عمومی این سازمان بود.



با توجه به سوابق و تجارب موجود، جنابعالی به سمت سرپرست روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج منصوب می شوید.



امید است در خدمت رسانی به شهروندان در این سازمان مردمی موفق و موید باشید.



شهرسازی اصولی هویت و مبنای اصیل شهر را نمایان می کند

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج عنوان کرد: شهرسازی اصولی هویت و مبنای اصیل شهر را نمایان می کند.

غلامرضا احمدی بیداخویدی گفت: حوزه شهرسازی با ارائه آمار و اطلاعات دقیق و کامل به شهروندان می تواند در ایجاد دیدگاه و رویکرد مثبت شهروندان موثر باشند.



وی افزود: با توجه به این مهم ضروری است دست اندرکاران این بخش بر مسائل و موضوع های شهرسازی اشراف کامل داشته باشند تا بتوانند با تسلط کافی به پرسش های شهروندان در زمینه های مختلف شهرسازی پاسخ گو باشند.



این مسئول بالا بردن سطح علمی معاونان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری را از جمله مباحث ضروری ذکر و عنوان کرد: این مهم نقش بسزایی در تهیه و تدوین اصولی و منطقی برنامه های شهرسازی دارد.



مسابقه دوچرخه سواری در کرج برگزار می شود

مدیر تربیت‌ بدنی شهرداری کرج، از برگزاری مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی خبر داد.

اردشیر درویشی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی به جامعه ورزش، ورزشکاران و ورزش دوستان با اعلام این خبر افزود: مسابقه دوچرخه سواری (مخصوص دوچرخه های کورسی) با اهداء جوایز ویژه به تماشاگران در کرج برگزار می شود.



وی افزود: شرکت کنندگان در این مسابقه به منظور ارتقاء روحیه ورزشی و انسجام گروهی، در محل پارک خانواده حضور پیدا می کنند و مسیر مشخص شده را رکاب می زدند.



این مسئول با اشاره به اهداف این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: تربیت‌بدنی شهرداری کرج در راستای توسعه ورزش همگانی اقدام به برگزاری این مسابقه کرده است.



ترمیم و بازسازی تابلوهای معابر عمومی کرج

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری کرج از ترمیم و بازسازی تابلوهای موجود در معابر عمومی این کلانشهر خبر داد.

حمید ایزدبین اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که از سوی این معاونت و طبق دستور معاون خدمات شهری، طرح ترمیم و بازسازی تابلوهای موجود در معابر عمومی این کلانشهر اجرا شود.



وی افزود: در راستای اجرای این طرح، تمامی تابلوهای دارای نقص از لحاظ رنگ آمیزی، مشخص کردن مسیر، علائم ترافیکی و ... ساماندهی و بازسازی خواهند شد.



این مسئول عنوان کرد: هم اکنون این مهم به تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج ابلاغ شده و در دستور کار قرار گرفته است که در اسرع وقت اجرا خواهد شد.