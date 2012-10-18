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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

حاجی غلامی در گفتگو با مهر:

دو قاچاقچی مواد مخدر در شاهرود اعدام شدند

دو قاچاقچی مواد مخدر در شاهرود اعدام شدند

شاهرود-خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب شاهرود از اعدام دو قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

امیر رضا حاجی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: "ا-م-ی-د-ع" فرزند علی اکبر، اهل شاهرود، متولد 1363 به جرم حمل و نگهداری سه کیلو و 975 گرم هروئین فشرده و "م-ن" فرزند تقی، متولد 1349 اهل شاهرود به جرم حمل و نگهداری یک کیلو و 289 گرم هروئین فشرده پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود و تایید رئیس قوه قضاییه صبح پنج شنبه با رعایت تشریفات قانونی در زندان شاهرود به دار مجازات آویخته شدند. 

وی گفت: تقاضای عفو هر یک از متهمان در دو مرحله در کمسیون مرکزی عفو و بخشودگی مرکز در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید واقع نشد.

کد مطلب 1722865

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