به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود الماسی افزود: درآیین گرامیداشت روزجهانی استاندارد که با شعار جهانی "ضایعات کمتر،نتایج بهتر، افزایش کارایی با استانداردها" برگزارشد، ازمیان 460شرکت معرفی شده از سراسر کشور، لوح یادبود و تندیس آیین به رییس هیات مدیره شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به عنوان تنها واحد نمونه صنایع معدنی درسطح ملی اهدا شد.

وی ادامه داد: شرکت خالص سازان روی زنجان به عنوان صادرکننده برتر کشور، همواره به نقش استاندارد و مسایل بهداشتی و زیست محیطی توجه ویژه دارد.

الماسی یادآورشد: کسب عناوین واحد نمونه کیفی استان در سال 89، 90 و 91 نشان از توجه مضاعف هیات مدیره و مدیریت به روند صحیح و استاندارد کار تولیدی در این مجموعه است.

فیلم "حال حافظ خوب است"اززنجان به جشنواره سراسری فیلم رویش راه یافت



مدیرروابط عمومی حوزه هنری زنجان گفت : فیلم کوتاه "حال حافظ خوب است"کاری از مجتبی حیدری و جبار اجاقلو از هنرمندان حوزه هنری استان زنجان به بخش داستانی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی"رویش"راه یافت.



موسی قره جه لو افزود: در بخش داستانی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از بین 607 اثر رسیده به جشنواره ،19 فیلم به مرحله نهایی رقابت راه یافته اند که فیلم کوتاه حال حافظ خوب است یکی از فیلم های برگزیده در جشنواره است.



وی یادآورشد: مجتبی حیدری پیش از این با فیلم "سفید مثل یک روز برفی" نامزد بهترین فیلم داستانی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 بود و موفق به کسب جایزه حمایتی از این جشنواره شد.

قره جه لو، ادامه داد: محمدجواد نورمحمدی به عنوان تصویربردار، حمیدرضا قاسم لو به عنوان صدا بردار، مجتبی حیدری تدوینگر و هستی احمدی نیز به عنوان طراح لباس و صحنه از عوامل دیگر فیلم کوتاه حال حافظ خوب است می باشند.

وی گفت: همچنین سیدرضا سیدین اردبیلی ،حمیدرضاقاسم لو و حامد اسماعیلی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

قره جه لو تصریح کرد: هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش نهم تا سیزدهم آبانماه سالجاری به مدت پنج روز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

امکان اقامت در مجتمع گردشگری لاله هیدج فراهم می‌شود



سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: بخش اقامتی مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی لاله در شهرستان هیدج استان زنجان در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.



ابوالفضل اجلی افزود: این مجتمع پذیرایی و گردشگری در کیلومتر 70 آزادراه زنجان – قزوین قرار دارد.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذار این مجتمع پذیرایی و گردشگری شهرداری است،‌ افزود: بخش‌های مختلف در این مجتمع خدمات رفاهی به افراد متقاضی واگذار شده است.

اجلی با اشاره به این‌که رستوران، تالار و بخش پذیرایی این مجتمع افتتاح و مورد استفاده گردشگران قرار گرفته است افزود: بخش اقامتی این مجتمع برای رفاه حال مسافران و گردشگران در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.