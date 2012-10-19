زمینه برای مبادله رایت کتاب میان ناشران ایرانی و خارجی فراهم است

علی شجاعی‌صائین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور این موسسه در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت گفت: موسسه خانه نیز در بخشی از این نمایشگاه به عرضه منشوراتش از جمله کتاب‌های ماه ادبیات و کتاب‌های ماه هنر پرداخت و همچنین آمار مربوط به انتشار کتاب را در ایران در قالب نسخه کاغذی و نیز لوح فشرده، ارائه کردیم که برای بازدیدکنندگان و نیز مسئولان جالب توجه بود.

وی حضور نشر ایران را در این نمایشگاه مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به غرفه‌آرایی و همچنین تمرکز ناشران ایرانی بر روی کتاب‌های برگزیده در جوایز ملی، نحوه ارائه خدمات به مراجعان از سوی ناشران ایرانی بسیار خوب بود.

مدیرعامل خانه کتاب گفت: مسئولان ایرانی از جمله علی اسماعیلی (سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد) و عظیمی (مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی) مذاکرات خوبی با ناشران خارجی و نیز مسئولان نمایشگاه داشتند و زمینه‌های خوبی برای برقراری ارتباط بیشتر میان ناشران ایرانی و خارجی به ویژه در زمینه مبادله رایت کتاب، فراهم شده است.

همچنین به گفته علی شجاعی صائین، ناشران ایرانی از تجمیع فضای نشر کشورمان در این نمایشگاه و نیز افزایش مساحت آن استقبال کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به کثرت کتاب‌هایی که هر ساله در ایران چاپ می‌شود، گفت: طبیعتاً تعداد نسخه‌هایی که از کتاب‌های برگزیده جوایز ملی کشورمان در غرفه ایران به نمایش گذاشته شده بود، جوابگوی تقاضاهای بازدیدکنندگان خارجی نبود. با این حال این امکان برای آنها فراهم بود تا به اطلاعات تمامی کتاب‌هایی که در کشورمان چاپ می‌شود، دسترسی پیدا کنند.

شجاعی همچنین از برنامه جدی کشورمان برای حضور موثرتر در نمایشگاه آتی کتاب فرانکفورت خبر داد و گفت: در همین رابطه قرار است کاتالوگ کتاب‌هایی که به معرض دید گذاشته خواهد شد، علاوه بر فارسی و انگلیسی به دو زبان آلمانی و عربی هم در دسترس مخاطبان قرار گیرد.