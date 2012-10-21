200 هوادار شورشی فوتبال در آلمان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به برتری 2 بر یک شالکه مقابل دورتموند انجامید 200 هوادار اخلالگر بازداشت و هشت پلیس زخمی شدند. شدت درگیری به قدری بود که 1000 پلیس برای فرونشاندن آشوب در صحنه حاضر شدند.

طبق اعلام پلیس، درگیری از ساعاتی قبل از این دیدار آغاز شد و حتی هواداران دورتموند به طرف یک رستوران هجوم برده و پس از اینکه میز و صندلی‌های آنجا را شکستند، آنها را به سمت هواداران حریف پرتاب کردند.

برپایه گزارش رسانه‌های آلمانی، یک خودروی پلیس در این درگیری‌ها آسیب دید و پلیس ضدشورش به همراه سگ‌های خود در محل حاضر شدند تا مانع از زد و خورد هواداران شوند.

هواداران دو تیم به سمت پلیس هجوم بردند و پلیس هم برای پراکنده ساختن آنها، از گازهای اشک‌آور استفاده کرد و آنها را به آب بست. هولیگان‌های دورتموند حتی با سنگفرش‌های خیابان به پلیس حمله کردند.

پس از پایان این بازی، هواداران آوازه‎خوان شالکه تحت محافظت پلیس از ورزشگاه خارج شدند با این حال گروه‌هایی از هواداران به درگیری با پلیس ادامه دادند تا آنجا که مدیرعامل باشگاه شالکه، آن را باورنکردنی خواند.

"هورست هلد" گفت: تصور نمی‌کردیم چنین اتفاقاتی اینجا روی دهد. قبل از بازی، هر دو باشگاه بیانیه صادر و ابراز امیدواری کرده بودند که رقابت دو تیم داخل زمین باشد. این خوب نیست و من نمی‌توانم آن را بپذیرم. ما باید بتوانیم احساسات خود را از طریق آواز و شادی ابراز کنیم.