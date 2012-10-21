به گزارش خبرگزاری مهر،‌ هفتمین دوره برگزاری جشنواره هنری "قاب امن" با همکاری نیروی انتظامی از روز یکشنبه 30 مهرماه در فرهنگسرای رسانه برپا شد.



جشنواره هنری "قاب امن" در دو بخش گالری و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود. آثار منتخب عکس، کاریکاتور و پوستر که برای جشنواره ارسال شده است از 30 مهرماه لغایت 6 آبان ماه همه روزه از ساعت 10 الی 19 در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.



همچنین از 1 الی 3 آبان هر روز از ساعت 15 تا 17 نشست‌های تخصصی با حضور سردار نوروزی، سردار احمدی مقدم و سردار کارگر در حوزه‌های مختلف برگزار خواهد شد.



فراخوان طراحی دیوارنگاری با مضمون ذکر صلوات

سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور بهبود فضاهای شهری و گسترش فرهنگ ایرانی _ اسلامی، فراخوان طراحی دیوارنگاری با مضومن "ذکر صلوات" را برگزار می‌کند.



در این فراخوان آمده است که از کلیه هنرمندان حوزه تجسمی و گروه‌های تخصصی دعوت می‌شود تا با طراحی دیوارنگاری با مضمون " ذکر صلوات" با استفاده از شیوه‌های اجرای خلاق و با مواد و مصالح ماندگار و نیمه ماندگار آثار خود را تا تاریخ 6 آبان ماه به اداره نقاشی سازمان زیباسازی ارسال کنند.



طرح‌های رسیده به اداره نقاشی، مورد ارزیابی شورای هنری سازمان زیباسازی شهر تهران قرار گرفته و نسبت به خرید طرح و اجرای آن تصمیم گیری خواهد شد.



طرح‌های ارسالی به سازمان زیباسازی شهر تهران باید متناسب با ابعاد دیوار مورد نظر طراحی شود و هویت و ساختار ایرانی _ اسلامی و حفظ شأن صلوات در آنها رعایت شود. همچنین طرح باید از مخاطب‌پذیری بالایی برخوردار بوده و قابلیت اجرا در فضای شهری در قالب نقاشی دیواری را داشته باشد.



شرکت کنندگان در این فراخوان باید به خاطر داشته باشند طرح آنها باید مناسب برای اجرا با تکنیک رنگ اکریلیک، کاشی شکسته، نقش برجسته، بتن، سفال، فلز، شیسه و ترکیب مواد، طراحی شده باشد.



کلیه آثار باید در فرمت psd و tif و با وضوح dpi 300 به صورت لایه باز به همراه پرینت رنگی و حضوری به اداره نقاشی سازمان زیباسازی شهر تهران تحویل داده شود.



نمایشگاه نقاشی روز تهران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

نمایشگاه نقاشی روز تهران توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران و با همکای انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.



این نمایشگاه به مناسبت هم‌اندیشی سه روزه "روز تهران" و با هدف تجلیل و بزرگداشت این حرکت فرهنگی روز یکشنبه 30 مهرماه ساعت 16 در طبقه میانی موزه گشایش می‌یابد و تا روز یکشنبه 7 آبان ماه ادامه دارد.





در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی چون مهدی حسینی، محمدابراهیم جعفری، مینو اسعدی، رضا بانگیز، ایرج اسکندری، بهزاد شیشه‌گران، یعقوب عمامه‌پیچ، حمید پازوکی، همایون ثابتی‌مطلق، فریدون امیدی، بهنام کامرانی، هادی جمالی، احمد وکیلی، حسین محبوبی، اکبر نیکان پور، محمدحسین ماهر، ژیلا کامیاب، محمدرضا فیروزه ای، علی فرامرزی، منیژه صحی، جمشید حقیقت شناس، شهناز زهتاب، خسرو خسروی، علیرضا آدم بکان، احمد خلیلی فرد، نعمت لاله‌ای، رامین مهدی‌نژاد، فاطمه داوودی،مهناز پسیخانی، مهدی اسدی، گیلدا بریمانی، پرویز روزبه، فرشته ستایش، مهوش سهیلی، فرح سیدابوالقاسم، فائزه شاملو، ترانه صادقیان، مهتا معینی، ژیلا هدایتی، رحمان احمدی ملکی، ارایه خواهد شد.



طرح‌های بیدار خواب داوود شهیدی در گالری ساربان

گالری ساربان از روز جمعه 5 آبان ماه میزبان نمایشگاهی از نقاشی های داوود شهیدی با عنوان طرحهای بیدار خواب می‌باشد.



این نمایشگاه که شامل 30 اثر از این هنرمند است و با مرکب و اکرلیک روی مقوا در ابعاد مختلف خلق شده عصر جمعه 5 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 افتتاح می‌شود.



داوود شهیدی متولد بیست و دوم فروردین سال هزار و سیصد و سی هجری شمسی است و فارغ التحصیل فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا ی تهران در سال 58 وفوق لیسانس معماری شهری از مرکز معماری بوستون, ایالت ماساچوست آمریکا در سال 68 است.



شهیدی در سال 1358 تحصیل در دانشگاه را به پایان می رساند. در این مدت علاوه بر کار جدی و پیگیری که در زمینه طنز سیاه و همکاری با مطبوعات داشت، در یک شرکت معماری نیز به کار می پردازد.

نمایشگاه طرح های بیدار خواب تا تاریخ 15 آبان ماه همه روزه و جمعه ها غیر از سه شنبه ها و تعطیلات رسمی از ساعت 16 تا 20برپاست علاقه مندان می توانند برای بازدید از این آثار به گالری ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک 8 مراجعه کنند.