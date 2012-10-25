گیلان رتبه نخست مطالعه در ایران/کتابخوانی بستر توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، سرانه مطالعه در کشور به ازای هر نفر 76 دقیقه و این نسبت در گیلان 84 دقیقه یعنی هشت دقیقه بیشتر از سرانه کشوری است.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی گیلان در این رابطه گفت: این استان 118 ناشر دارد که در سال 550 عنوان تازه های کتاب را به چاپ می رسانند.

محمد حسن پور با اشاره به اینکه سالانه افزون بر دو میلیون جلد کتاب در گیلان به چاپ می رسد، افزود: مردم این خطه از کشور پهناور ایران نه تنها کتابخوانند بلکه کتاب شناس هستند یعنی مولف، ناشر و ... را می شناسند.

وی همچنین اظهارداشت: کتاب دریچه ‌ایست به سوی جهان‌ شگفت ‌انگیز علم، معرفت و مطالعه راهیست‌ بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای‌ خداداد انسان و آموزش علوم و فنونی که بشر را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی گیلان گفت: اگر بتوان‌ مطالعه را در انسان به صورت عادت درآورد دیگر ارتباط او با جهان دانش و آگاهی سخت‌ نخواهد بود و بدون هیچ زحمت و مرارتی‌ خواهد توانست از راه مطالعه، درک و اندیشه‌ خود را نسبت به جهان هستی رشد و تعالی‌ بخشد.

تبدیل علاقه‌ مطالعه به عادت باید از دوران طفولیت آغاز‌ شود

وی با اشاره به اینکه تبدیل این علاقه‌ به عادت باید از دوران طفولیت انسان شروع‌ شود، افزود: مطالعه، گنجی که نمی ‌توان آن را با زور به کودک تحمیل کرد ولی باید او را در یافتن‌ راهی که برایش نتایج مفید و ماندگار دارد، کمک‌ کرد.

به هر ترتیب مطالعه بهتر، صرف‌ وقت کمتر و برداشت مفیدتر،احتیاج به آگاهی از روش‌ های صحیح مطالعه دارد، با مطالعه صحیح‌ به تدریج، آمادگی انتخاب نکات و مطالب قابل‌ استفاده در کتاب حاصل می‌آید.

یادگیری و یادآوری به موقع، حاصل زیاد خواندن نیست بلکه صحیح‌ خوانی فرد را در یادآوری یاری‌ می ‌دهد، همچنین با روش‌ های صحیح مطالعه و فنون یادگیری می ‌توان قدرت حافظه را در سنین‌ بالا افزایش داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای کلانشهر رشت " خانواده " را نخستین عامل موثر در ایجاد عادت به‌ مطالعه در جامعه دانست و گفت: اگر پدر و مادری عادت‌ به مطالعه داشته باشند کودک نیز خیلی زود با کتاب آشنا می ‌شود.

محمد حسن عاقل منش با اشاره به اینکه بی ‌سوادی پدر و مادر یکی از موانع مهم‌ علاقه ‌مندی کودک به مطالعه است، افزود: در کنار این‌ عامل مهم اشتغال بیش از حد والدین هم، فرصت مطالعه در منزل را می‌ گیرد و آنان‌ نمی‌توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود در زمینه مطالعه داشته باشند.

وی تاکید کرد: " مدرسه " بعد از خانواده در ایجاد علاقه بین کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد، اگر دانش ‌آموز در مدرسه با کتاب آشنا شد و لذت‌ مطالعه، خودآموزی و افزایش معلومات عمومی‌ را درک کرد و به مطالعه خو گرفت، در تمام‌ دوران زندگی از کتاب دست نمی ‌کشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای کلانشهر رشت نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما را در اشاعه فرهنگ مطالعه بسیار موثر دانست و گفت:‌ روزنامه، مجله، کتاب و غیره در شکل ‌گیری عقاید اجتماعی افراد نقش‌ تعیین ‌کننده دارند.

وی ادامه داد: مسؤلان مربوطه باید در برنامه ‌ریزی‌ های خود به این مسئله مهم توجه‌ کافی داشته باشند و از ابزارهای مزبور برای تشویق‌ مردم به مطالعه استفاده کنند.

نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما در اشاعه فرهنگ مطالعه بسیار موثر است

همچنین حمایت دولت از اهل قلم و اندیشه، مشارکت عمومی برای توسعه مراکز فرهنگی و فرهنگ مطالعه، برپایی نمایشگاه‌ کتاب و جشنواره ‌های مطبوعات، بکارگیری‌ وسیع رسانه ‌های گروهی برای تبلیغ در زمینه کتاب و مطالعه آن و استفاده از تجربه سایر کشورها در ترویج و تعلیم فرهنگ کتابخوانی از اقدامهای کارساز است که می‌ توان به آن تمسک‌ جست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان نیز گفت: اگر بخواهیم کتاب و کتابخوانی را در بین‌ قشرهای جامعه گسترش دهیم باید به این مسئله‌ به ‌عنوان یک فرآیند درازمدت توجه کنیم و پرداختن به فعالیت ‌های مقطعی راه به جایی‌ نخواهد برد.

اسماعیل جانعلی پور افزود: از کتاب و کتابخوانی تنها راه برای‌ پرکردن اوقات فراغت نباشد و همواره باید سعی‌ کرد که مطالعه به صورت کیفی مدنظر قرار گیرد و این امر باید پایه و بنیان استوار هر برنامه‌ ریزی‌ اصولی و آموزشی قلمداد شود.

وی اظهارداشت: بدون شک در فرآیند توسعه فرهنگی و سیاسی کشور کتاب و کتابخوانی دارای نقشی بزرگ و غیرقابل اغماض‌ است بنابراین همگان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

این مسئول همچنین وضعیت کتابخانه های عمومی استان را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این بدین منظور نیست که وضعیت راضی کننده است بلکه این وضعیت هنوز با مطالبات مقام معظم رهبری و چیزی که در شان مردم فرهنگ دوست استان باشد، فاصله دارد.

وی تحقق رشد فرهنگی استان را حمایت جدی تمامی دلسوزان عرصه فرهنگی و مسئولان استان دانست و گفت: سهم عظیم آثار مکتوب در شکل ‌گیری فرهنگ‌ جامعه بشری، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد وثوق‌ فرهنگ ‌سازان است.

جانعلی پور با اشاره به اینکه گیلان در حال حاضر 92 کتابخانه دارد که از این تعداد 20 باب مشارکتی است، ادامه داد: کتابخانه ها 750هزار جلد کتاب و افزون بر86 هزار عضو دارد و مجموع مراجعه کنندگان در طول سال به این کتابخانه ها یک میلیون و600 هزار نفر است.

فضای کتابخانه های گیلان جوابگوی جمعیت سرانه این استان نیست

وی بابیان اینکه فضای کتابخانه های گیلان جوابگوی جمعیت سرانه این استان نیست، اظهار داشت: به ازای هرنفر در استان گیلان 32 صدم درصد منابع موجود است و این درحالیست که این رقم در ایران به سه و نیم درصد به ازای هر نفر می رسد که در چشم انداز 1404این رقم به ازای هرفرد چهار کتاب است.

مدیرکل کتابخانه های گیلان گفت: فضای کتابخانه ای استان در حال حاضر به ازای هر 100 نفر یک و نیم مترمربع است که این رقم درجهان هشت مترمربع است و در چشم انداز 1404 باید به ازای هر100نفر هشت مترمربع فضای کتابخانه ای در اختیار داشت.

به هر حال در دین مبین اسلام هیچگونه محدودیت زمانی، مکانی و مادی برای کسب علم و دانش لحاظ نشده و برای جویای علم و آگاهی، مقام والایی منظور شده‌ است.

حدیث معروف " اطلبوا العلم من المهد الی اللحد " بارزترین نمونه این تاکید است، برای طالب علم،عامل علم و معلم ارزش فراوانی قائل است و در این ‌باره‌ بیانات با ارزشی از سوی معصومین علیه السلام ارائه شده است.

بدون شک همگامی هرملتی با علوم و فنون جدید و حرکت علمی در این زمینه ضرورت کسب جایگاه شایسته در جهان امروزی است، ابزارهای مقدس براس دستیابی به این موقعیت وجود دارد که‌ اساسی ‌ترین آنها فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است، فرهنگی که به سربلندی یک ملت می ‌انجامد و تعلل در ساخت مناسب و مستمر آن صدمات جبران ‌ناپذیری به‌ توسعه فعلی و آتی جامعه وارد می ‌سازد.

فرماندار شهرستان رشت گفت: توسعه، تغییر و تحول وضعیت ابتدایی و تجلی توانایی ها و استعدادهای نهفته در مسیر پیشرفت همه‌ جانبه جامعه تلقی می شود.

سید ولی الله عظمتی افزود: توسعه به دست انسان و برای‌ انسان صورت می‌ گیرد و به یقین پایه این تغییر و تحول، تغییر در رفتار فردی و اجتماعی تک‌ تک افراد جامعه به سوی کسب دانش، مهارت و بینش سازگار با علم‌ روز در جهت شناخت و به عمل درآوردن روزافزون پدیده‌ها و ناشناخته ‌های‌ بشریست.

منشا تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رشد آگاهی ها نیروی انسانی فعال جامعه است

وی با اشاره به اینکه منشا تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رشد آگاهی ها و توانایی های نیروی انسانی فعال جامعه است، اظهارداشت: توسعه پایدار به‌ عنوان یک توسعه بلند مدت که به پیشرفت کنونی در مقابل پیشرفت آینده‌ ارجحیت نمی ‌بخشد، سیاست بهره ‌گیری بهینه از منابع موجود برای تضمین توسعه‌ مطلوب نسلهای آینده را توصیه می ‌کند.

فرماندار رشت ادامه داد: امروزه با سواد کسی که با درک مراحل توسعه جامعه خویش به‌ انجام رفتارهای مناسب و تقویت ‌کننده این مراحل اقدام و جامعه را به سوی‌ تحول فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رهنمون سازد.

به یقین بستر مناسب این رشد و توسعه " کتابخوانی " است، مطالعه تازه ‌ترین‌ پیامها و مقالات موجود در مجلات، روزنامه ‌ها و کتب نقشی مهم در به روزماندن‌ توان فکری و عملی اعضای جامعه ایفا می ‌کنند و برای تحقق توسعه پایدار به‌ عنوان یک رهیافت دوراندیشانه ضروریست.