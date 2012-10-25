شکارچیان و صیادان متخلف در فارس به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، 28 قطعه لاشه پرنده وحشی و دو لاشه قوچ وحشی ،دو قطعه دلیجه زنده گری شده و یک هزار متر تور ماهیگیری از شکارچیان حیات وحش،توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در این رابطه گفت: با تلاش و کوشش نیروهای یگان این اداره کل طی هفته گذشته 29 نفر متخلف و شکارچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند، از این متخلفین تعداد 20 قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی و ساچمه زنی ،طی عملیات هایی که در شهرستان های آباده،لامرد ،اقلید،بوانات ،سعادتشهر،کازرون ،جهرم ،ماله گاله،داراب وشیراز صورت پذیرفت کشف و ضبط شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی اضافه کرد: از این متخلفین تعداد دو بهله پرنده شکاری دلیجه، هفت قطعه قمری و همچنین 28 قطعه لاشه پرنده وحشی کشف و ضبط شد. این پرندگان شامل کبک ،تیهو،درنا،مرغابی،دراج و قمری می باشند که از نظر ارزش حفاظتی بعضا جزء گونه های حمایت شده محسوب می شوند زیراجمعیت آنها به لحاظ شکار بی رویه و یا تهدید زیستگاهشان، رو به کاهش است.

وی در خصوص پرندگانی که بصورت زنده از متخلفان کشف می شود، گفت: پس از بررسی کارشناسی آن دسته از پرندگانی که قابلیت رهاسازی در طبیعت را داشته باشند رهاسازی می شوند اما بعضی از آنها که دست آموز شده و از چرخه طبیعت خارج می شوند پس از طی مراحل قانونی در اختیار مراکز مجاز نگهداری حیات وحش که مورد تائید محیط زیست است قرار می گیرند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس همچنین خبر از کشفیات دیگری توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست داد که از جمله آنها کشف دو لاشه قوچ وحشی ،لاشه یک سر، تشی(چوله)و یک مورد قطع درخت جنگلی بود.

قوچ وحشی از جمله گونه های حمایت شده محسوب می شود که از مهمترین عوامل تهدید آن شکار بی رویه است که اگر با آن مقابله نشود با خطر انقراض روبرو خواهد شد.

وی همچنین از کشف و ضبط هزار متر تور ماهیگیری غیر مجاز از متخلفین خبر داد.اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از شهریور ماه امسال به شرکت های صید و صیادی مجوز صید ماهی ارائه کرده که به واسطه آن صیادان مجازبودند از روز شنبه تا چهارشنبه و با عرض مشخصی از تور(150 الی 200 متر) در آبهای پشت سد استان (تا چهار کیلومتر قبل از تاج سد) اقدام به ماهیگیری کنند که متاسفانه بعضا صیادان با پهن کردن تورهایی بیش از عرض مشخص شده و یا صید بیش از حد مجاز ، مرتکب متخلف شده اند و با آنان مطابق مقررات برخورد می شود و باکسانی که بدون داشتن پروانه صید یا رعایت نکردن شرایط مندرج در پروانه از نظر زمانی و مکانی یا عرض مناسب تور اقدام به صید آبزیان کنند برخورد قانونی خواهد شد.

ابراهیمی کارنامی با بیان این مطلب که بسیاری از خسارت های وارده به محیط زیست قابل جبران نیست، میزان ضرر و زیان متعلقه به محیط زیست را طی این کشفیات حدود61 میلیون و 560 هزار عنوان کرد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از کلیه شهروندان تقاضا می کند در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید پرندگان و آزار و اذیت حیات وحش مراتب را با شماره تلفن های 2317158 و 90-2317789 به اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و یا در شهرستانها به ادارات محیط زیست شهرستان اطلاع دهند و بدین وسیله از مواهب و آفریده های الهی محافظت نمایند.مضافا که طبق اصل پنجاهم قانون اساسی ،حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی محسوب می شود و همه ما در برابر آفریده های پروردگار مسئول هستیم.