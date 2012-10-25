بانکداری اسلامی نماد شکوفایی اقتصاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی نوروزی در همایش " شرکای ماندگار" که ظهر امروز در رشت برگزار شد، افزود: بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا بر مبنای اصل شریک بودن در سود و زیان شکل گرفته و بیشتر بر بخش های حقیقی اقتصاد و سرمایه‌ گذاری در این حوزه ها تاکید می‌ شود.

وی همچنین با اشاره به نقش بانکها در تحقق اهداف کلان اقتصادی و با بیان اینکه بانکها نقش واسطه گری وجوه را بر عهده دارند، اظهارداشت: بانکها پس اندازهای مردم را گردآوری و جذب تا این وجوه را به طرح های تولیدی و کسب و کارها تخصیص ‌دهند و بدین ترتیب در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها و در نهایت در رشد اقتصادی کشور نقش مهم و اساسی دارند.

مدیر کل شعب بانک مهر اقتصاد در گیلان با بیان اینکه امروزه کمتر واحد تولیدی بزرگ را در کشور می ‌توان یافت که از حمایت بانکها برخوردار نبوده باشد، گفت: بانک مهر اقتصاد از سال 1381 اجرای بانکداری اسلامی را کلید زد و اقداماتی را نیز در این خصوص انجام داد اما در سالهای اخیر به صورت جدی تری وارد این عرصه شد و اتفاقات بسیار بزرگی مانند تشکیل کارگروه های نظارت شرعی و بازنگری تمامی قراردادها و تائید آن توسط کمیته شرعی در این حوزه رخ داد.

وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد با اجرای بانکداری اسلامی در صدد است تا پرچم دار این نوع از بانکداری در نظام بانکی کشور باشد، ادامه داد: مراحل قانونی تبدیل موسسه به بانک پایان یافته و در آینده ای نزدیک تابلوی بانک مهر اقتصاد نصب می شود.

نوروزی گفت: اعتماد آفرینی از طریق اعمال حاکمیت شرکتی، توسعه بازار داخلی و خارجی، توسعه خدمات به جامعه هدف، چابک سازی، توسعه زیرساخت های سازمانی و تقویت بانکداری الکترونیک از اهداف استراتژیک بانک مهر اقتصاد به شمار می رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرا و استقرار بانکداری اسلامی، به بیان ویژگیهای آن پرداخت و انطباق بر موازین شریعت اسلام، ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی، برآورده ساختن تمامی نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش های نوین مالی - اسلامی و تقارن اطلاعات در عملیات بانکی را از کارکردهای بانکداری اسلامی دانست.

مدیرکل شعب بانک مهر اقتصاد در گیلان یادآورشد: بانکداران تلاش می ‌کنند تا سرمایه ‌های آحاد مردم را با روش های حرفه‌ ای و تجهیز منابع جمع‌ آوری و با ابتکار عمل در اختیار فعالان عرصه اقتصاد قرار دهند.

در ادامه همایش " شرکای ماندگار " که با هدف حفظ مشتریان کلیدی و جذب منابع برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر از مشتریان کلیدی و نمونه تجلیل به عمل آمد.