اجرای طرح حبله رود باعث افزایش کشت انار در گرمسار و آرادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام میراخوری ظهر امروز در بازدید از طرح حبله رود گرمسار و آرادان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به افزایش سطح زیر کشت درخت انار در این شهرستان ها، افزود: این افزایش به دلیل اجرای مناسب این طرح است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان ملل متحد برای افزایش درختان بارده در کشورهای جهان طرحی را در برنامه های عمرانی خود قرار داده و بر اساس آن در مناطق مستعد با توجه به موقعیت جغرافیایی درختانی که بار دهی بهتری داشته باشند کاشته می شوند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار تصریح کرد: طرح حبله رود نیز در راستای اجرای همین برنامه و همچنین طرح توسعه پایدار آب و خاک کشور در این شهرستان به اجرا در آمد که حاصل آن افزایش سطح زیر کشت درخت انار در این منطقه شد.

وی با اشاره به این که 70 درصد باغ های انار استان سمنان در شهرستان گرمسار واقع شده است، عنوان کرد: بیش از یک هزار و 550 هکتار باغ در این شهرستان وجود دارد که 20 هکتار آن مربوط به طرح توسعه آب و خاک حبله رود است.

میراخوری در پایان اظهار داشت: زمین های مناطق ده سراب گرمسار، قالیباف آرادان، بهورد و امامزاده خوشنام ایوانکی به دلیل شرایط جوی مناسب برای رشد انار و همچنین میزان ذخیره آبی مناسب با این محصول، زیر کشت انار قرار گرفتند.