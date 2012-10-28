  1. حوزه و دانشگاه
۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ایجاد نمایشگاه دائمی لباس در دانشگاهها/ 14 دانشگاه مجری نمایشگاه

ایجاد نمایشگاه دائمی لباس در دانشگاهها/ 14 دانشگاه مجری نمایشگاه

به گفته یک مقام مسئول در وزارت علوم، برخی دانشگاههای کشور به زودی دارای نمایشگاه دائمی مد و لباس دانشجویی خواهند شد و تاکنون 14 دانشگاه در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

فاطمه بلغانی - مدیر گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: محلهایی به عنوان نمایشگاه دائمی برای نمایش ژورنالهای لباس دانشجویی هم اکنون در برخی دانشگاهها در نظر گرفته می شود.

وی به اسامی این دانشگاهها اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه هم اکنون در دانشگاههای الزهرا، تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت، صنعتی شریف، هنر، تربیت مدرس، اصفهان، گیلان، مازندران، اهواز، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و پیام نور مراحل طراحی را می گذرانند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، پس از طراحی و آماده محلهای دائمی نمایشگاه در دانشگاهها، لباسهای دانشجویی در قالب ژورنالهایی به این مکانها منتقل می شوند و دانشجویان می توانند ضمن بازدید از این نمایشگاهها نسبت به خرید لباس مورد نظر خود اقدام کنند.

بلغانی تاکید کرد که تهیه این لباسهای دانشجویی به هیچ عنوان اجبار و به معنای متحدالشکل کردن پوشش دانشجویان نیست علاوه بر این دانشجویان مخیر به انتخاب این لباسها و پوشیدنشان در دانشگاهها هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه محل داد و ستد نیست، به مهمترین هدف راه اندازی چنین نمایشگاههای اشاره کرد و گفت: این نمایشگاهها با هدف خرید و فروش کار نمی کنند، بلکه ارائه لباسهایی متناسب با الگوی اسلامی ایرانی با طراحی استادان و دانشجویان خلاق است.

به گفته بلغانی، در این نمایشگاهها فرمهای نظرسنجی نیز درباره طراحی لباسها در اختیار دانشجویان قرار گذاشته می شود.

کد مطلب 1730014

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