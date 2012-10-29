محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی مکلف به بازنگری در قانون قبلی تامین اجتماعی مصوب سال 54 ، شده است که یکی از این مفاده بازنگری در سن بازنشستگی است.

وی گفت: با توجه به اینکه از قانون قبلی حدود 37 سال می گذرد و آمیخته به مسائل اقتصادی است به همین دلیل وقت آن رسیده که قانون تامین اجتماعی بازنگری شود و و برهمین اساس تمامی 118 ماده آن مجددا بررسی می شود.

به گفته مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، سن بازنشستگی، مبلغ حق بیمه، نحوه شکایت کارفرمایان از محاسبه حق بیمه و ... از جمله مفادی است که در قانون قبلی ذکر شده و مورد بازنگری قرار می گیرند که البته شاید برخی از این موارد مانند قبل به تصویب برسد و تغییر در آن ایجاد نشود.

زدا به افزایش سن امید به زندگی درایران اشاره کرد و افزود: یکی از تاثیرگذار ترین موارد در تعیین سن بازنشستگی سن امید به زندگی است و آمار سال 91 نیز نشان می دهد که سن امید به زندگی 20 سال افزایش یافته است و برهمین اساس سن بازنشستگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که در تمام کشورهای دنیا اینگونه است.

وی به بررسی 10 کشور منطقه اشاره کرد و گفت: براساس بررسیهای انجام شده مشخص شد که سن امید به زندگی در کشورهایی مانند بحرین 67.7 ، لیبی 63 ، مراکش 66 ، یمن 57 ، عربستان 68 ، مصر 60 و ... از ایران که 79.4 عنوان شده، کمتر است در حالیکه سن بازنشستگی در لیبی 65 سال است.

مدیر کل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد سن بازنشستگی مردان نیز افزود: در حال حاضر مردان با سه نوع سن و سابقه بازنشست می شوند بطوریکه در نوع اول با داشتن 35 سال سابقه بدون شرط سنی، دوم 50 سال سن و 30 سال سابقه با حقوق کامل و نوع سوم داشتن 60 سال سن و 20 سال سابقه که براساس میزان سابقه حقوق دریافت می کنند.

زدا در مورد بازنشستگی زنان نیز گفت: زنان نیز با همان سه شرط عنوان شده و در هر کدام 5 سال کمتر و البته در مورد زنان یک استثنا نیز وجود دارد و آن این است که زنان با 42 سال سن و 20 سال سابقه در بیمه های اجباری بازنشسته می شوند.

به گفته وی، در مشاغل سخت و زیان آور نیز دارا بودن سابقه کار 20 سال متوالی و 25 سال متناوب بدون شرط سنی برای بازنشستگی زنان و مردان کافی است.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای قبلی بیمه شدگان تغییری نخواهد کرد، افزود:در صورت تصویب افزایش سن بازنشستگان ، قرارداد افراد مخدوش نخواهد شد و نباید آسیبی ببینند. این موضوع در مورد قرار دادهای جدید اعمال می شود.

مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بازنگری در قانون تامین اجتماعی و بررسی مواردی مانند افزایش سن بازنشستگان با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت‌، مستمری‌بگیران و کارگران انجام می‌شود و هنوز دراین خصوص تصمیم قطعی گرفته نشده است.

زدا اظهار داشت: پیش نویس بازنگری قانون به دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی و توسط تمامی کارشناسان سازمان مطالعه و تیمهای تخصصی دراین زمینه تشکیل شده است و طی هفته های آینده پیش نویس نهایی خواهد شد.

وی در مورد تصویب قانون جدید تامین اجتماعی نیز گفت: پس از نهایی شدن پیش نویس به دولت ارسال می شود و با تصویب آنها به مجلس فرستاده می شود و در نهایت مشخص نیست پس از ارسال به مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد شود.