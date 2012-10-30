کاهش انتشار کتاب در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، این آمار که از سوی اتحادیه ناشران ایتالیایی ارایه شده با بررسی میزان انتشارات در 9 ماه نخست سال 2012 به دست آمده است.

در این زمینه باید توجه داشت که سال 2011 بازار نشر 3/3 میلیارد یورو گردش مالی داشت که 6/4 درصد کمتر از سال 2010 بود. در سال 2011 میزان فروش کتاب نیز 7/3 درصد کمتر از پیش شد. در این میان ژانری که بیشترین کاهش را متحمل شد کتاب های کودک و نوجوان و آثار غیرداستانی بودند.

در بازار جهانی، صنعت نشر ایتالیا با کاهش عناوین ترجمه شده نیز روبه رو شد، در حالی که میزان صادرات کتاب به خارج از کشور با سهم 41 میلیون یورویی ثابت ماند.

اما در این مسیر ناخشنودکننده برای دست اندرکاران صنعت نشر این کشور کورسوی امیدی وجود دارد : بازار کتاب الکترونیک ایتالیا با رشد 20 درصدی نسبت به سال 2010 روبه رو شده است و 150 میلیون یورو گردش مالی را تجربه کرده است. بیشتر آثار فروخته شده در این بخش شامل کتاب های الکترونیک در حوزه حقوق، تجارت و پزشکی بوده است.

در عین حال دست اندرکاران این بخش می دانند فروش تبلت های جدید به معنی وارد شدن کتابخوانان جدید به حوزه کتاب الکترونیک است. در همین زمینه مارکو پولیلو رییس اتحادیه ناشران ایتالیایی می گوید :« در برنامه ریزی بخش دیجیتال، ما باید خودمان را به عنوان تولید کننده محصولاتی در هر دوزمینه کتاب های چاپی و الکترونیک مورد توجه قرار دهیم و نباید تنها بر بخش کتاب های چاپی تمرکز کرد».

این در حالی است که بازار کتاب الکترونیک در گوشه و کنار دنیا در حال رشد است اما در برخی از بازارها رشدی باورنکردنی را تجربه کرده است. در همین زمینه سال پیش آمازون اعلام کرد میزان کتاب های الکترونیک فروخته شده توسط این سایت از کتاب چاپی بیشتر شد و در برابر هر 100 کتاب کاغذی، 105 کتاب الکترونیک فروخته شده است.