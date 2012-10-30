تقاطع غیر همسطح الهیه تا پایان آذر ماه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کریمی ، با اعلام این خبر گفت: تقاطع غیرهمسطح الهیه طبق پیش بینی های انجام شده تا پایان مهر ماه باید به بهره برداری می رسید که انجام این کار بنا به مشکلاتی به تأخیر افتاد.

کریمی معارضات تاسیساتی را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که موجب به تاخیر افتادن بهره برداری پروژه شده است و افزود: زمان بر بودن جابجایی تاسیسات بعضی از شرکت ها، موجب طولانی شدن زمان پروژه شد.

معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه بحث تملک زمین را از دیگر مشکلات این پروژه عنوان و گفت: راست گرد الهیه به سمت میدان ایثار درون زمین های مردم قرار داشت که انجام بخشی از عملیات اجرایی پروژه را ناممکن کرده بود و تملک این اراضی نیز مدت زمان زیادی را از پروژه به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: بحث نوسان قیمت را نیز یکی دیگر از مشکلات این پروژه عنوان کرد و افزود: علاوه بر افزایش قیمت مصالح، عدم عرضه آنها در بازار موجب طولانی شدن مدت انجام فعالیتهای این پروژه شد.

کریمی اعتبار اولیه این پروژه را هفت میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: علاوه بر این، مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون تومان نیز صرف هزینه های پیش بینی نشده پروژه شده است.

معاون عمرانی شهرداری کرمنشاه همچنین از پیشرفت 75 درصدی تقاطع امام حسین(ع) خبر داد و افزود: اعتبار این پروژه هفت میلیارد است که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی در باره احداث پنج تقاطع غیر هم سطح جدید در شهر کرمانشاه گفت: مطالعات پنج تقاطع غیر هم سطح میدان مادر(چهارراه شهید رجایی)، سه راه ده مجنون، میدان آزادگان، میدان امام (ره) و میدان سپاه آماده شده و نقشه اجرایی این پنج تقاطع آماده است.

کریمی در پایان گفت : تنها مشکل موجود در این زمینه بحث مبادله موافقت نامه های استانی است و به محض تخصیص اعتبارلازم از طرف استانداری عملیات اجرایی این تقاطع ها نیز آغاز خواهد شد.