بیش از یک هزار واحد تولیدی صنعتی در استان سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید برخی خبرنگاران از کارخانه نساجی کویر سمنان با بیان اینکه این کارخانه هم اکنون در سه شیفت فعالیت دارد و 650 نفر کارگر در آن مشغول به کار هستند، اظهار داشت: این واحد تمام مواد اولیه خور را از خارج وارد می کند اما کارش به خوبی در حال انجام است و تاکنون نیرویی از آن تعدیل نشده و خوشبختانه مشکلی نیز در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان همچنین با اشاره به فعالیت مثبت این واحد تولیدی اظهار داشت: مسئولان آن در صدد اجرای طرح توسعه هستند و این نشان می دهد کارخانه ها فعال هستند و با برنامه ریزی مناسب این بحران ها را رصد و به خوبی در حال عبور از آن هستند.

وی به تبلیغات دشمنان در تاثیر گذاری تحریم بر روند فعالیت کارخانه ها و تولید اشاره کرد و افزود: دشمنان در رسانه های مختلف تلاش می کنند بگویند تحریم در اقتصاد ایران تاثیر دارد اما شاهد هستیم که به عنوان نمونه همین کارخانه بدون مشکل در حال فعالیت است.

خلخالی با بیان اینکه باید مدیران واحدهای تولیدی صنعتی برای عبور از مشکلات اقتصادی برنامه داشته باشند عنوان کرد: باداشتن برنامه دشمنان در رسیدن به اهداف خود در ایجاد مشکلات در ایران موفق نمی شوند و به این امر یقیین داریم.

معاون استاندار سمنان اضافه کرد: نقش مدیریت در ثبات و ارتقاء تولید بسیار مهم و نقش آفرین است.

وی مدیریت کارخانه نساجی کویر سمنان را به خاطر برنامه ریزی مناسب و فعالیت مطلوب این کارخانه مورد تقدیر قرار داد و گفت: دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی بر مسایل اقتصادی تمرکز کرده است و این امر نیز تلاش بیشتر و مدیریت موثر را می طلبد.

خلخالی در خاتمه خاطر نشان کرد: کارگران و مدیران تولیدی و صنعتی نیروهای خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان هستند و این نیروها امروز با مشارکت مردم به خوبی موفق به مقابله با توطئه های دشمنان در این عرصه شده اند.