مهمترین پیام غدیر جدایی ناپذیری قرآن از اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن در قم با بیان اینکه امام خمینی(ره) نظام اسلامی را بر پایه معارف قرآنی و الهی پایه ریزی کرد اظهار داشت: امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی پرورش یافته حوزه‌های علمیه هستند که تفکر درست دینی را با اخذ از معارف اصیل اسلامی به جهان معرفی کرده‌اند.



وی با بیان اینکه قرآن مبنای قانون اساسی نظام اسلامی است، اضافه کرد: به همین دلیل همواره در نظام اسلامی قرآن مورد اهتمام و توجه بوده است و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم استخراج علوم انسانی بر مبنای قرآن تاکید دارند.



نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نظام غربی را مبتنی بر جهان بینی مادی دانست و اضافه کرد: قرآن برای سعادت همه بشر نازل شده است و باید جهان بینی ما براین اساس شکل گیرد وگرنه با جهان بینی مادی و غربی نمی توانیم راه سعادت را طی کنیم به همین دلیل افتخار نظام اسلامی این است که قرآن را سرلوحه همه کارهایش قرار دهد.



وی با بیان اینکه اندیشه ولایت فقیه برگرفته از مبانی اسلامی است، تصریح کرد: به همین دلیل باید تبعیت و پذیرش آن در وجود ما نهادینه شده باشد زیرا مهمترین پیام غدیر تداوم ولایت نبوی در ولایت ائمه(ع) و جدایی ناپذیری قرآن از اهل بیت(ع) است.



حجت‌ الاسلام محمدی با رد نگاه متحجرانه و نگاه روشنفکر مآبانه به اسلام بیان داشت: وجه مشترک هر دو نگاه جدایی دین از عرصه اجتماع و سیاست است که با مبانی اسلامی سازگاری ندارد.



وی در ادامه با اشاره به واقعه غدیر آن را موجب تداوم رسالت پیامبر(ص) در قالب امامت امام علی(ع) دانست و اضافه کرد: این واقعه آنقدر مهم است که خداوند خطاب به پیامبر(ص) فرموده است اگر این رسالت را انجام ندهی دین کامل نخواهد شد بنابراین موضوع ولایت موضوعی اساسی و اصلی است.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه نوع بیان این مطلب و مکان در نظر گرفته شده حاکی از اهمیت والای آن است، ادامه داد: مسئله ولایت آنقدر مهم بود و طرح آن برای پیامبر(ص) دشوار که خداوند فرمود تو باید این پیام را ابلاغ کنی وگرنه رسالتت کامل نخواهد شد زیرا تبیین ولایت ترسیم مسیر بشریت تا انتهای تاریخ است.



وی ذکر 37 باره نام امام علی(ع) در خطبه غدیریه را نشانه دیگری بر اهمیت این واقعه دانست و افزود: ایشان همچنین سه مرتبه نام مبارک امام حسن و حسین(ع) و نیز سه مرتبه هم نام حضرت بقیت الله را بر زبان جاریکردند.



حجت الاسلام محمدی با اشاره به وضع برخی کشورهای اسلامی گفت: برخی از این کشورها وجود دارند که در سال میلیون ها جلد قرآن چاپ می‌کنند اما به دستورات آن عمل نکرده و در سلطه غرب و صهیونیست‌ها هستند.



وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از خدمات رئیس قبلی دانشگاه علوم و معارف قرآن بر لزوم توسعه روحیه بسیجی و گسترش تفکر بسیجی در این دانشگاه تاکید کرد.