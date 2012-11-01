حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دهه ولایت افزود: رادیو معارف در شب عید غدیر خم ویژه برنامه ای با عنوان در ساحل غدیر را روی آنتن می برد.



وی در خصوص محورهای مورد بررسی در این برنامه اظهار داشت: در این ویژه برنامه اسناد غدیر با توجه به منابع اهل سنت بررسی می شود.



مدیر رادیو معارف اضافه کرد: بیان آداب و احکام مربوط به شب و روز این عید بزرگ از دیگر بخش های این برنامه است.



لطفی نیاسر اعلام کرد: حجت اسلام فتح الله نجارزادگان کارشناسی این برنامه را عهده دار خواهد بود.



وی در خصوص عوامل تهیه و تولید این برنامه عنوان داشت: ویژه برنامه زنده درساحل غدیر کاری از گروه فقه و سیره به تهیه کنندگی و سردبیری ابوالفضل سلیمانی، دستیاری تهیه حمید اشتری، نویسندگی ابوالفضل سلیمانی و سیده زهرا برقعی و اجرای رضا هدایت فر روی آنتن می رود.



حجت الاسلام لطفی نیاسر، زمان پخش این برنامه را روز جمعه دوازدهم آبان ماه اعلام کرد و گفت: این برنامه در ساعت 19 و 15 دقیقه روی آنتن رادیو معارف می رود.



پخش برنامه "دریا در غدیر"



وی در بخش دیگری از سخنان خود از پخش برنامه دریا در غدیر در روز عید پر برکت غدیر خبر داد و بررسی محتوایی خطبه غدیر و تبیین مفهوم مولا با استناد به شواهد و قراین و نکات ویژه ذکر شده توسط پیامبر در این خصوص را از محورهای این برنامه عنوان کرد.



مدیر رادیو معارف اضافه کرد: همچنین در این برنامه با اشاره به استدلال پیشوایان معصوم در خصوص واقعه غدیر در مناسبت‌ های مختلف به شبهات مختلف در خصوص واقعه غدیر پاسخ داده خواهد شد.



وی اعلام داشت: حجج اسلام حبیب الله عباسی و جباری کارشناسان این برنامه خواهند بود.



لطفی نیاسر با بیان اینکه ویژه برنامه دریا در غدیر توسط گروه فقه و سیره این شبکه آماده شده، اظهار داشت: علی اسماعیلی تهیه کنندگی و سردبیری، حمید علیخانی‌ دستیاری تهیه، سید احمد محمودی نویسندگی و سید حمید حسینی اجرای این برنامه را بر عهده دارند.



وی در خصوص زمان پخش برنامه ابراز کرد: این برنامه روز شنبه سیزدهم آبان ماه از ساعت 8 و 35 دقیقه آغاز و تا 11 و 40 دقیقه روی آنتن است.



ویژه برنامه "منبر" همزمان با عید غدیر در کانال ندای اسلام



همچنین مدیر کانال ندای اسلام در رابطه با برنامه های این شبکه به خبرنگار مهر گفت: همزمان با روز عید غدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف ویژه برنامه منبر را روی آنتن می برد.



سید حامد حسینیان با اشاره به فرا رسیدن ایام باشکوه عید غدیر افزود: کانال ندای اسلام رادیو معارف در این روز ویژه برنامه منبر را پخش می کند.



وی آشناسازی مخاطبان انگلیسی زبان با جایگاه عید غدیر خم نزد شیعیان را از اهداف ساخت این برنامه عنوان کرد.



مدیر کانال ندای اسلام در خصوص محورهای موضوعی این ویژه برنامه اظهار داشت: جایگاه و اهمیت مرجعیت شیعه با توجه به واقعه غدیر، نیاز امت اسلامی به رهبر دینی و نظر علما و اندیشمندان شیعی در این رابطه و واقعه غدیر و اهمیت آن در این ویژه برنامه تبیین می شود.



حسینیان اعلام داشت: شیخ جابر چاندو، کارشناس و مبلغ دینی کارشناسی این برنامه را بر عهده دارد.



وی در خصوص عوامل تهیه و پخش این برنامه اضافه کرد: تهیه کنندگی و سردبیری این ویژه برنامه با محمود انصاری است.

مدیر کانال ندای اسلام زمان پخش این برنامه را روز عید غدیر خم اعلام کرد و ابراز داشت: این برنامه راس ساعت 11 روی آنتن کانال ندای اسلام رادیو معارف می رود.



حسینیان به قطع شبکه‌ های برون مرزی ایران از ماهواره هاتبرد اشاره کرد و بیان داشت: برنامه های این شبکه در حال حاضر فقط از طریق گیرنده‌های دیجیتال خانگی(ست تاپ باکس)، پایگاه اطلاع رسانی این کانال به نشانی www.coiradio.com و از طریق ماهواره بدر 5 در مدار 26 درجه شرقی با مشخصات فرکانس 11881 مگاهرتز و نرخ انتقال اطلاعات (سمبل ریت) 27500 افقی و نرخ تصحیح اطلاعات 4/3 با فرمت MPEG4 قابل دریافت است.

