به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این نشست علمی حجت الاسلام دکتر محمد داوودی عضو هیئت علمی گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و هدف از برگزاری آن، ارائه یافته هایی در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء برای آشنایی فعالان عرصه تعلیم و تربیت و پژوهشگران این رشته ذکر شده است.

محتوای نشست مزبور در سه محور اخلاق مشاء شامل اخلاق(ماهیت نفس، قوای نفس، سعادت انسان)، فضایل و رذایل، معیار فضلیت، اجناس فضایل و رذایل، تربیت اخلاقی شامل: هدف تربیت اخلاقی، اصول تربیت اخلاقی، روش های تربیت اخلاقی و الگوی تربیت اخلاقی و نقد و بررسی اخلاق و تربیت اخلاقی مشاء ارائه خواهد شد.

نشست علمی یاد شده پنج شنبه 18 آبان ماه از ساعت 9.30 صبح تا 11.45 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود و شرکت عموم علاقمندان در آن آزاد است.