  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۶

نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء برگزار می‌شود

نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء برگزار می‌شود

گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء را پنج شنبه 18 آبان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این نشست علمی حجت الاسلام دکتر محمد داوودی عضو هیئت علمی گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و هدف از برگزاری آن، ارائه یافته هایی در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء برای آشنایی فعالان عرصه تعلیم و تربیت و پژوهشگران این رشته ذکر شده است.

محتوای نشست مزبور در سه محور اخلاق مشاء شامل اخلاق(ماهیت نفس، قوای نفس، سعادت انسان)، فضایل و رذایل، معیار فضلیت، اجناس فضایل و رذایل، تربیت اخلاقی شامل: هدف تربیت اخلاقی، اصول تربیت اخلاقی، روش های تربیت اخلاقی و الگوی تربیت اخلاقی و نقد و بررسی اخلاق و تربیت اخلاقی مشاء ارائه خواهد شد.

نشست علمی یاد شده پنج شنبه 18 آبان ماه از ساعت 9.30 صبح تا 11.45 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود و شرکت عموم علاقمندان در آن آزاد است.   

کد مطلب 1736110

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