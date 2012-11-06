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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

فرشاد:

اعضای بدن جوان اسفراینی به بیماران نیازمند اهدا می‌شود

اعضای بدن جوان اسفراینی به بیماران نیازمند اهدا می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده اسفراینی به بیماران نیازمند اهدا می‌شود.

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای بدن "مهدی باباپور" جوان مرگ مغزی شده اسفراینی سه شنبه شب در بیمارستان تخصصی منتصریه پیوند اعضا مشهد به بیماران نیازمند اهدا می‌شود.

وی افزود: این جوان 27 ساله سه روز پیش در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده و خانواده وی نیز پس از گذشت این مدت برای اهدای تمامی اعضای مورد استفاده بدن وی اعلام رضایت کرده‌اند.

فرشاد با بیان اینکه اهدای اعضای بدن این جوان حداقل به پنج نفر زندگی دوباره می‌بخشد، اظهار داشت: دو کلیه، کبد، قرنیه و پوست از جمله اعضایی هستند که به طور حتم اهدا خواهند شد و اهدای دیگر اعضای بدن بیمار نیز به شرایط همودینامیکی فرد مرگ مغزی شده بستگی دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: با اهدای اعضای بدن این بیمار، تعداد نفراتی که در سال جاری در خراسان شمالی اعضای بدن آنها به بیماران نیازمند اهدا می‌شود، به پنج نفر افزایش می‌یابد.

فرشاد افزود: در نیمه نخست سال جاری خانواده‌های 10 نفر از افرادی که در خراسان شمالی دچار مرگ مغزی شده بودند، برای اهدای اعضا اعلام رضایت کردند که از این تعداد، اعضای بدن چهار نفر به بیماران دیگر پیوند زده شد.

وی با بیان اینکه در مدت مذکور 20 بیمار در خراسان شمالی دچار مرگ مغزی شده بودند، تصریح کرد: متاسفانه به دلایل فرهنگی، نگرش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت مردم نسبت به اهدای عضو و ... تنها خانواده‌های 10 نفر آنان، به اهدای اعضا رضایت دادند.

کد مطلب 1737492

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