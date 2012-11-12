بازتاب گسترده آغاز رزمایش مدافعان آسمان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترده ترین رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت در سال جاری تحت عنوان رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت4 صبح امروز دوشنبه در محدوده وسیعی از مناطق عمومی و عملیاتی شمال شرق، شرق و جنوب کشور با رمز یا محمد رسول الله آغاز شد.

در اولین مرحله این رزمایش سامانه های پدافند هوایی راداری ، موشکی ، شنود، توپخانه ای و دیده بانی با ویژگی چالاکی و چابکی و هوشمندی در صحنه نبرد گسترش یافته اند.

آغاز این رزمایش از صبح امروز مورد توجه بسیاری از رسانه های منطقه به ویژه کشورهای عربی قرار گرفته است.

الجزیره امروز در گزارشی مفصل با گنجاندن تصویری از پرتاب موشک فاتح در رزمایش پیامبر اعظم 7 که اخیرا برگزار شد، اعلام کرد: پس از حمله اخیر به پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس و تنشهای موجود میان این دو کشور، ایران رزمایش بزرگی را امروز دوشنبه در شرق این کشور آغاز کرده است.

الجزیره در ادامه با اشاره به مواضع محکم مقامات ارشد نظامی ایران درباره تجاوز به حریم این کشور تاکید کرد: در رزمایش آسمان ولایت چهار قریب به 8 هزار نظامی ارتش و سپاه مشارکت دارند.

شبکه العربیه نیز با اشاره به اینکه ایران اخیرا به آمریکا درباره نقض حریم هوایی این کشور هشدار داده است، افزود: رزمایش بزرگی امروز در ایران با عنوان مدافعان حریم ولایت آغاز شد که در آن نیروی هوایی سپاه و ارتش ایران بصورت مشترک عملیات انجام دادند.

العربیه در ادامه به مناطق برگزاری این رزمایش در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ، فارس ، کرمان و هرمزگان اشاره کرده که در نهایت پهنه ای 850 هزار کیلومتری را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر، شبکه خبری روسیا الیوم در گزارشی اعلام کرد: ایران رزمایش گسترده با مشارکت نیروی دریایی، زمینی و هوایی ایران انجام می شود.

شبکه فرانس 24 عربی هم آغاز رزمایش گسترده مدافعان آسمان ولایت را بازتاب داد و اعلام کرد: با وجود اینکه این رزمایش تنها چند روز پس از موضع پنتاگون درباره حمله به یک پهپاد آمریکایی در خلیج فارس آغاز شده اما گفته می شود برنامه آن از پیش تدوین شده است.

آغاز رزمایش گسترده مدافعان آسمان ولایت 4 امروز در اکثر رسانه های عربی و منطقه ای بازتاب داشته است و از آن به عنوان نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس منطقه یاد شده است.