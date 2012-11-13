دکتر محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان سال قبل در شورای عالی عتف برابر آنچه در قانون تصریح شده بود، به تصویب رسید، افزود: این آیین نامه برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال و پس از اعمال اصلاحاتی در آن با تصویب نهایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، با تاکید بر اینکه این آیین نامه زمینه اجرای کامل قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان را فراهم می کند، اظهار داشت: در قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان معافیت ها و تسهیلاتی برای شرکتها و تجاری سازی اختراعات پیش بینی شده بود و الزاما باید در آیین نامه به این موارد توجه می شد.



وی با اشاره به مفاد آیین نامه اجرایی شرکتهای دانش بنیان، ادامه داد: در این آیین نامه میزان و نوع تسهیلات با توجه به نوع فعالیت شرکتهای دانش بنیان مشخص شده است. به این معنی که همه فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان مورد حمایت قرار نمی گیرند بلکه به نسبت نوع فعالیت آنها حمایتها اعمال می شود.



مهدی نژاد، نوع تسهیلات اعطایی به شرکتها و مصرف کنندگان محصولات و خدمات این شرکتها، تکالیف صندوق نوآوری و شکوفایی و ارتباط و هماهنگی آن با شورای عالی عتف، چگونگی اولویت دهی به شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و رسیدگی ها و برخورد با تحلفات را از دیگر موارد مطرح در این آیین نامه عنوان کرد.



شناسنامه دار کردن شرکتهای دانش بنیان





مهدی نژاد شناسنامه دار کردن شرکتهای دانش بنیان را از دیگر اقدامات این آیین نامه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: شناسنامه دار کردن شرکتهای دانش بنیان و نظارت بر فعالیت های از تاکیدات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.



وی ادامه داد: برای این منظور کارگروهی زیر نظر شورای عتف متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، بهداشت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و رئیس این کارگروه که از سوی رئیس شورای عتف انتخاب می شود، دستورالعمل های لازم را تهیه و همچنین بر اجرای این دستورالعمل ها نیز نظارت خواهد کرد.



به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دبیرخانه شورای عالی عتف مسئول اجرایی کردن دستورالعمل ها و آیین نامه اجرایی خواهد بود.



تسهیلات آیین نامه برای شرکتهای دانش بنیان





معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، معافیتهای گمرکی و مالیاتی را از دیگر موارد ذکر شده در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانست و ادامه داد: در این آیین نامه نحوه معافیت های مالیاتی و گمرکی مشخص شده است و روشهای جاری آن نیز حداکثر ظرف 3 ماه با هماهنگی دستگاه های ذیربط نهایی و ابلاغ خواهد شد.



وی نهایی شدن این آیین نامه را گام مهمی برای اجرایی کردن قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانست و خاطرنشان کرد: بدیهی است برای اینکه صندوق بتواند تسهیلات را اعطا کند باید منابعی را در اختیار بگیرد که در این راستا در قانون برنامه بودجه سال جاری منابعی برای آن پیش بینی شده است و امیدواریم تا پایان سال بخشی از 3 هزار میلیارد صندوق محقق شود.



نمونه تسهیلات تعیین شده در آیین نامه اجرایی





مهدی نژاد با تاکید بر اینکه تسهیلات پیش بینی شده در این آیین نامه برای اولین بار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بر اساس این در صورتی که کنسرسیومی از شرکتها ایجاد شود به شرط آنکه وضعیت خصوصی آنها تغییر نکند، تا 25 درصد هزینه های تحقیق و توسعه آن از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخته خواهد شد.



وی با بیان اینکه در صورتی که شرکتهای دانش بنیان وام و تسهیلاتی از بانکها دریافت کنند بخشی از سود آن وام از طریق صندوق پرداخته می شود، اضافه کرد: علاوه بر این به این شرکتها وامهای ترجیحی و بدون بهره توسط صندوق و یا کارگزاران آن و بانکهای طرف قرارداد اعطا خواهد شد.



مهدی نژاد، معافیت 15 ساله مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و پوشش بیمه ای آنها را از دیگر تسهیلات شرکتهای دانش بنیان ذکر کرد.