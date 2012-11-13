به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری باغ کتاب تهران صبح امروز شه شنبه 23 آبان با حضور محمدهادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران و علی‌اکبر اشعری مدیر این پروژه در محل ساخت آن برگزار شد.

حبیب‌الله حبیبی، سردبیر سایت باغ کتاب در این کنفرانس مطبوعاتی با تشریح هدف از ساخت این پروژه و بخش‌های آن گفت: طرح ساخت باغ کتاب پس از تصمیم شهرداری تهران در سال 1383 در مورد انتقال نمایشگاه پرازدحام کتاب تهران از محل نمایشگاه‌های بین المللی و در تپه‌های عباس‌آباد شکل گرفت.

به گفته مشاور این پروژه، مجموعه باغ کتاب تهران فضایی است شامل 110 هزار مترمربع که 54 هزار مترمربع آن ساختمان نمایشگاهی، تالارهای همایش و اداری است و بقیه فضا را درخت و سبزه و گل و یک دریاچه مصنوعی می‌پوشاند.

سردبیر سایت باغ کتاب اضافه کرد: علاوه بر این فضای سبز مفصل، سطح بام‌های باغ کتاب نیز به سبزه و گل آراسته می‌شوند و به این ترتیب 25 هزار مترمربع دیگر به فضای سبز باغ کتاب افزوده می‌شود و شهروندان می‌توانند از پله‌های بیرونی بناهای باغ کتاب بالا بروند و بر بام‌های سبز و خرم به هم‌پیوسته آن به گشت و گذار و تفرج بپردازند.

حبیبی افزود: فضای داخلی باغ کتاب تهران شامل 16 سالن نمایشگاهی هر یک به مساحت 2000 مترمربع است و در 2 طبقه بنا شده که هم می‌توان از آنها جداگانه استفاده کرد و هم در زمان برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ آنها را یکپارچه کرد.

وی ادامه داد: همچنین در رویدادهای ویژه مانند نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌توان با برپا کردن چادرهای نمایشگاهی، بخش‌هایی از محوطه باغ کتاب را نیز به فضای نمایشگاهی افزود. این فضا می‌تواند در حالت عادی روزانه 20 هزار نفر و در زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تا 500 هزار نفر را پاسخگو باشد.

احداث سالن‌هایی با ظرفیت 1400 نفر در باغ کتاب

سردبیر سایت باغ کتاب همچنین با اشاره به فضاهای جنبی این پروژه از ساخت یک سالن همایش 800 نفره به عنوان سالن اصلی و چهار سالن همایش فرعی هر یک به ظرفیت 150 نفر، سخن گفت و تاکید کرد: این سالن‌ها فضای برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی و علمی و گفتگوی متخصصان و اصناف مرتبط با کتاب را فراهم می‌کند.

همچنین به گفته حبیبی در پروژه مذکور یک استودیوی مجهز تلویزیونی و رادیویی پیش‌بینی شده که می‌توان از آن برای پخش 24 ساعته برنامه‌های رادیو کتاب استفاده کرد.

وی افزود: کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی متنوعی نیز در باغ کتاب در نظر گرفته شده که علاوه بر فضای تالارها، در فضاهای داخلی دیگر باغ هم تشکیل می‌شوند. رستوران باغ کتاب نیز همزمان پذیرای500 نفر از مراجعان است. در این پروژه همچنین یک کافه کتاب که در واقع نوعی چای‌سرای ویژه کتاب است، پیش بینی شده است.

به گفته سردبیر سایت باغ کتاب، در این پروژه یک فضای اختصاصی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده که در آن علاوه بر عرضه مستقیم کتاب و محصولات فرهنگی و جذاب مناسبِ این دوره سنی، امکان بازی و سرگرمی نیز برای آنها فراهم خواهد شد.

اشعری: اگر وزارت ارشاد بخواهد، نمایشگاه کتاب سال 92 در باغ کتاب برگزار می‌شود

در ادامه علی‌اکبر اشعری مدیر پروژه باغ کتاب تهران هم در سخنانی ضمن تاکید بر سخنان ایازی سخنگوی شهرداری تهران در این نشست خبری در مورد ظرفیت باز کتاب تهران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال 92 در آن، گفت: چنانچه وزارت ارشاد بخواهد نمایشگاه کتاب تهران را در این محل برگزار کند، ما آمادگی داریم ولی در صورت توافق برای این کار، لازم است که از مجموعه‌های پیرامون باغ کتاب هم استفاده شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پیش بینی لازم برای پارکینگ در مجموعه باغ کتاب صورت گرفته، افزود: در ضلع شرقی این پروژه پارکینگی با ظرفیت 5000 خودرو پیش بینی شده و علاوه بر آن امکان استفاده بهینه و سریع از ظرفیت شبکه حمل و نقل عمومی از جمله مترو هم برای دسترسی به باغ کتاب وجود دارد.

اشعری در پاسخ به سئوالی درباره سرانه مطالعه در تهران هم گفت: آخرین مطالعاتی که صدا و سیما و وزارت ارشاد در این مورد انجام داده‌اند، عمدتاً متمرکز بر تهران است و حدود 18 دقیقه در شبانه‌روز را به عنوان سرانه مطالعه اعلام کرده‌اند ولی علمی بودن این سنجش‌ها محل سئوال است.

مسئولان ارشاد نسبت به اداره بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب نگران‌اند

مدیر پروژه باغ کتاب در جواب پرسشی درباره تاثیر تحریم‌ها در روند پیشرفت این قبیل پروژه‌ها و نیز صنعت نشر کشور، تاکید کرد: تحریم‌ها بی‌تاثیر نیست اما شما می‌بینید که ناشران خارجی کارشان را زیاد متاثر از اتفاقات سیاسی نمی‌کنند. تحریم‌ها همه ماجرا نیست و تنها بخشی از آن است.

وی در عین حال تاکید کرد: من این دغدغه را در مسئولان وزارت ارشاد دیدم که با توجه به مسئله تحریم‌ها آنها نگران اداره بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران هستند.

در این نشست خبری همچنین سند راهبردی باغ کتاب تهران از سوی محمدهادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران به نمایندگان کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، بنیاد ایرانشناسی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شد.