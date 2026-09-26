اعضای یک مرد ۵۱ ساله اهوازی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص اهدای اعضای زنده‌یاد عبدالرضا علوی‌ پورشریف اظهار کرد: این شهروند ۵۱ ساله اهوازی به دنبال سکته مغزی دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید نهایی، فرآیند فراهم‌آوری اعضا با رضایت خانواده وی در بیمارستان گلستان اهواز انجام گرفت.

وی افزود: در جریان این عمل خداپسندانه، کبد و هر دو کلیه این بیمار برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد تا از دل یک فقدان تلخ، امیدی دوباره برای ادامه زندگی برخی از بیماران چشم‌انتظار فراهم شود.

مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تقدیر از خانواده این بیمار تصریح کرد: تصمیم خانواده بیمار مرگ مغزی برای اهدای عضو در شرایطی که در غم از دست دادن عزیز خود به سر می‌برند، جلوه‌ای کم‌نظیر از فداکاری و نوع‌دوستی است که فرصت بازگشت به زندگی را برای سایرین رقم می‌زند.

چنانه در پایان ضمن تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ اهدای عضو بیان کرد: آگاهی‌رسانی درباره مرگ مغزی و اهمیت اهدای عضو از سوی رسانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رضایت خانواده‌ها برای نجات جان بیماران بیشتری شود؛ چرا که این اقدام، پایان یک زندگی را به آغاز چندین زندگی دیگر پیوند می‌زند.