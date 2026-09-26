به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاهمردی، اثر تازه نمایشی خود با عنوان «باقی بقای بالی» را برای اجرا در قم آماده کرده است که این نمایش به عنوان تنها نماینده استان قم در بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت نیز انتخاب شده است.
این اثر نمایشی با نویسندگی محمدرضا شاهمردی و سیدمهدی برقعی و کارگردانی محمدرضا شاهمردی تولید شده و اجرای عمومی آن از امروز شنبه چهارم مهرماه در پلاتوی سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر آغاز شد.
«باقی بقای بالی» روایتی درباره «بالی» دختری نوجوان است که پدرش یکی از دانشمندان هوافضای کشور به شمار میرود و در جریان داستان با روزهایی متفاوت و اتفاقاتی عجیب مواجه میشود.
این نمایش با حضور زینب بشکار، زینب حلاجیان، مبینا دارستانی فراهانی، فاطیما رمضانی، سحر سلیمانپناه، فاطمه عموحسنی، فاطمه قاسمی، غزل معارفوند و ثنا سادات میراحمدی اجرا میشود.
شاهمردی در جایگاه نویسنده و کارگردان این اثر، آن را برای حضور در بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت آماده کرده است و این نمایش تنها اثر انتخابشده از استان قم برای حضور در این رویداد بینالمللی تئاتر مقاومت محسوب میشود.
سیدمهدی برقعی مدیر تولید نمایش است و ملیحه هدایتپور به عنوان دستیار کارگردان و ریحانه خاکپور به عنوان منشی صحنه در این پروژه حضور دارند.
طراحی صحنه این اثر را ابوالفضل بلغندر بر عهده دارد و گندم لطفی طراح لباس، علی مثقالی طراح صوت و موسیقی، فاطمه شیرازی طراح گریم و ابوالفضل بلغندر و علیاصغر احمدی طراحان نور هستند.
سیدامیرحسین موسوی طراحی پوستر نمایش را انجام داده و مائده دورقی مسئول دوخت لباس است و ساخت دکور نیز بر عهده بهنام رضاییان، علیاصغر احمدی، عباس احمدی و علی غلامی قرار دارد.
این اثر نمایشی با همکاری دبیرخانه جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، بنیاد روایت فتح و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس تولید شده است.
در روند تولید «باقی بقای بالی»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، شهرداری قم و سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی قم نیز مشارکت داشتهاند و انجمن هنرهای نمایشی استان قم به عنوان مجری طرح این نمایش فعالیت میکند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، هیئت داوران اعزامی از بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت روز سهشنبه هفته جاری برای تماشای این اثر نمایشی در محل اجرا حضور خواهند یافت.
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