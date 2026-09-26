۷۵ واحد ویلایی مددجویان دامغان به مرحله تکمیل نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری غروب شنبه در بازدید پروژه ۷۵ واحد مسکونی ویلایی ویژه مددجویان دامغان با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانوادههای تحت حمایت، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: برای شتاب بخشی به عملیات اجرایی و فراهم شدن زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از این واحدها، اعتبارات بلاعوض و معوض به پروژه اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: تأمین مسکن مناسب یکی از مهمترین نیازهای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد است و در کنار حمایتهای معیشتی، موضوع مسکن نیز با هدف ایجاد ثبات و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان دنبال میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه برخورداری از سرپناه مناسب نقش مهمی در فرآیند توانمندسازی خانوادهها دارد، اظهار کرد: میکوشیم با استفاده از ظرفیتهای موجود و تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای طرحهای مسکن مددجویان را سرعت بخشیده و زمینه خانهدار شدن خانوادههای واجد شرایط را فراهم کنیم.
ذوالفقاری یادآور شد: اختصاص اعتبارات جدید به پروژه ۷۵ واحدی دامغان با هدف رفع نیازهای مالی و سرعت بخشیدن به عملیات تکمیل واحدها انجام شده و روند اجرای پروژه تا بهرهبرداری نهایی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاههای مرتبط برای تکمیل پروژههای مسکن مددجویان تأکید کرد و افزود: همافزایی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت خیران و منابع حمایتی میتواند روند خانهدار شدن خانوادههای تحت حمایت را تسریع کند.
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