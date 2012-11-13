حضور جبلی در جشنواره عکس همراه تهران/ برپایی نمایشگاه هفت گنبد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش عکس جشنواره همراه تهران، با پیوستن حمید جبلی و شهریار توکلی دو هنرمند شناخته شده کشور به جمع داوران این بخش، تکمیل شد.



حمید جبلی و شهریار توکلی در کنار سیف الله صمدیان، محمود کلاری و مهدی مقیم‌نژاد داوری آثار بخش مسابقه عکس اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران را بر عهده دارند.



بخش مسابقه عکس جشنواره فیلم و عکس همراه تهران که در دو بخش "از نگاه همراه" و "درباره همراه" برگزار خواهد شد تا 10 دی ماه 1391 پذیرای اثار شرکت کنندگان است.



نمایشگاه نقاشی هفت گنبد در ارسباران



نمایشگاه نقاشی با عنوان هفت گنبد آثار هنرمند معاصر فرزانه رحمانیان از 22 تا 30 آبان در نگارخانه فرهنگ سرای ارسباران برپاست.

آثار نمایشگاه نقاشی هفت گنبد شامل 7 اثر در ابعاد 5/1×5/2 روایتی تصویری از داستان خمسه نظامی شاعری که هنرمندان نگارگر، بارها اشعارش را به تصویر کشیده اند.

رحمانیان از هنرمندان معاصر با نگاهی نو، حکایت هفت گنبد را به گونه ای دیگر بازگو می کند، نقاش از زوایه دید خود، این موضوع فراموش شده در دهه¬های اخیر را مانند پرده نقالی در مقابل ما قرار داده و علاوه بر عناصر داستانی که در گوشه گوشه تابلوها گنجانده، گویی صدای نقال را هم به گوش مخاطب می رساند.





داوران تجسمی تجلی بصیرت معرفی شدند



12 هنرمند آثار چهارشنبه کاریکاتور، نقاشی ، پوستر ، تصویر سازی دومین یادواره هنری تجلی بصیرت را داوری می کنند.



در رشته کاریکاتور مسعود شجاعی طباطبایی، بهمن عبدی، امین آقایی و در رشته نقاشی احمد وکیلی، اصغر کفشچیان مقدم، عبدالمجید حسینی راد آثار را داوری می‌کنند.



کوروش پارسا نژاد، مسعود مسعود نجابتی و محمد خزایی داوران بخش پوستر و پیمان رحیمی زاده، حافظ میر آفتابی و بهرام کلهر نیا داوران رشته تصویر سازی نمایشگاه تجسمی دومین یادواره هنری تجلی بصیرت هستند.



نمایشگاه تجسمی دومین یادواره هنری تجلی بصیرت در رشته های نقاشی، تصویرسازی، پوستر و کاریکاتور برگزار می شود.



هنرمندان برای شرکت در نمایشگاه تجسمی یادواره بصیرت می توانند آثار خود را در رشته های نقاشی، پوستر، تصویرسازی و کاریکاتور با موضوع بصیرت تا پنجم آذرماه از طریق سایتwww.civa.ir به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند.



دبیر نمایشگاه تجسمی دومین یادواره هنری بصیرت احمد خلیلی فر است و اصغر کفشچیان مقدم، بهرام کلهرنیا، محمد خزایی و بهمن عبدی به ترتیب دبیران رشته های نقاشی، تصویرسازی، پوستر و کاریکاتور جشنواره هستند و مسعود زنده روح کرمانی مدیریت اجرایی نمایشگاه را بر عهده دارد.



هنرمندان در رشته های نقاشی و پوستر می توانند حداکثر 5 اثر و در رشته های تصویرسازی و کاریکاتور به ترتیب می توانند حداکثر هفت و شش اثر به دبیرخانه نمایشگاه بفرستند.





نمایشگاه نقاشی با موضوع "داستان های شاهنامه" افتتاح خواهد شد



نمایشگاه آثار نقاشی "حسین شیخ علی شاهی" از هنرمندان نقاش یزد با موضوع "داستان های شاهنامه" فردا 24 آبان در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح می شود.



این نمایشگاه نقاشی "حسین شیخ علی شاهی" فردا ساعت 16 در نگارخانه ابوالفضل عالی افتتاح خواهد شد.



این نمایشگاه نقاشی، با 15 اثر در 27 تابلو در معرض دید علاقه مندان خواهد بود. حسین شیخ علی شاهی 5 سال سابقه همکاری با حوزه هنری یزد دارد، نقاشی های این هنرمند پیش از این در نگارخانه های حوزه هنری یزد و مشهد به مناسبت بزرگداشت فردوسی به نمایش در امده اند و یکی از این آثار در جشنواره تولیدات حوزه هنری سراسر کشور در کرمانشاه، رتبه نخست را کسب کرده است. همچنین تعدادی از آثار این هنرمند خلاق در اکسپوی تهران و یزد به فروش رسیده است.