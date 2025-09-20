برگزیدگان مسابقه بزرگ هنرهای تجسمی «جوانه» در کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه بزرگ هنرهای تجسمی «جوانه» در کرمانشاه با استقبال گسترده هنرمندان جوان و با ارسال ۳۱۱ اثر از نقاط مختلف کشور به پایان رسید و برگزیدگان خود را در سه رشته تصویرسازی، پوستر و کاریکاتور شناخت.

هیأت داوران این رویداد هنری متشکل از اساتید استانی روزبه حبیبیان، فخرالدین دوست‌محمد و زهرا پورخوش و همچنین استادان برجسته کشوری مسعود ضیایی زرداخشویی و حمیدرضا مصیبی بودند که پس از بررسی آثار، نتایج نهایی را اعلام کردند.

در بخش تصویرسازی، روزبه فتاحی به عنوان نفر اول معرفی شد. سحر امانی رتبه دوم را از آن خود کرد و نورالهدا شاهنده و سارا جمادی به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. همچنین نازنین حافظی، هیژان کرمی‌وند (۱۱ ساله) و سارا آبای فینی (۱۱ ساله) به عنوان برگزیده شناخته شدند.

هیأت داوران در بخش پوستر رتبه اول را شایسته هیچ اثری ندانست. منا مردانی و مریم ودودیان به طور مشترک رتبه دوم را کسب کردند و ندا زرشکیان و امید ترکی نیز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند. در این بخش فاطمه موسوی بهابادی، سمیرا رفیعی و مهدی اسدی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

در رشته کاریکاتور نیز همانند بخش پوستر، رتبه نخست به هیچ اثری تعلق نگرفت. سیده بصیره شریعت‌پناه و الهام خوش‌انجام رتبه دوم مشترک را از آن خود کردند و راضیه رازقی و فرشته رستمی نیز به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این بخش محمدرضا بابایی‌مهر، افسانه مرادی و محمدسهیل عزیزی‌فر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

هیأت داوران در بیانیه پایانی خود ضمن قدردانی از تلاش‌های هنرمندان جوان، بر ضرورت افزایش پژوهش‌های نظری و میدانی در عرصه هنرهای تجسمی و همچنین گسترش افق دید جهانی هنرمندان تأکید کردند.

گفتنی است این جشنواره با حمایت حوزه هنری استان کرمانشاه، دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کرمانشاه و شرکت سهامی آب منطقه‌ای با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری و نیز ترویج فرهنگ خانواده برگزار شد.