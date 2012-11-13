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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

جدول پخش برنامه‌ها/

شبکه العالم مجدد از ماهواره هاتبرد پخش می‌شود

شبکه العالم مجدد از ماهواره هاتبرد پخش می‌شود

پس از قطع شبکه العالم از ماهواره هاتبرد از تاریخ 22 آبان بر روی ماهواره هاتبرد با فرکانس 10949 قابل دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قطع فرکانس پخش این شبکه  از  ماهواره هاتبرد در روز دوشنبه 15 اکتبر 2012 در 24 مهر  مجددا  از تاریخ 22 آبان با فرکانس 10949 قابل دریافت است.

آخرین جدول پخش العالم از ماهواره ها

 

ماهواره

مناطق تحت پوشش

Sat Position

Frequency

Symbol Rate 

Polarization

FEC

Hotbid9

اروپا و خاورمیانه

 

10949

27500

Vertical

3/4

Eutelsat 7 west A

خاورمیانه شمال وشمال غرب و شمال شرق افریقا

7.3 west

 

11355

 

27500

 

Vertical

5/6

Asia sat 3S

جنوب آسیا

105.5 East

12376

17845

Vertical

5/6

Galaxy 19

آمریکای شمالی و مرکزی

97 West

11867

22000

Vertical

3/4

Asiasat5  

 

100/5East

3660

27500

Vertical

3/4
                   
کد مطلب 1743037

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