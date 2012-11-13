به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قطع فرکانس پخش این شبکه از ماهواره هاتبرد در روز دوشنبه 15 اکتبر 2012 در 24 مهر مجددا از تاریخ 22 آبان با فرکانس 10949 قابل دریافت است.

آخرین جدول پخش العالم از ماهواره ها