مجموعه "یاد ستاره" در خانه شاعر همدانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "آخرین تکه نان" نوشته بهنازضرابی زاده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر همدان رونمایی شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان در آیین رونمایی از این کتاب گفت: نظم و آفرینش موجود در نظام هستی یک کتاب بزرگ است که درک کلی آن نیازمند تفکر و تعمل عمیق است.

سیدعلی اکبر فامیل روحانی افزود: ترغیب جوانان به انجام پرسش و پاسخ از مهمترین وظایف دست اندرکاران نظام آموزشی است در حالی که امروزه با غفلت از این امر به جای پاسخ صحیح به سئوالات نوجوانان نیازهای آنان سرکوب شده است.

وی با بیان اینکه فکر کردن به مسائل در روایات اسلامی نیز بسیار تاکید شده است، افزود: در روایات اسلامی پاداش یک ساعت اندیشیدن با 70 سال عبادت کردن برابری می کند.

180 نفر از مبلغان روحانی به مساجد و هیئات حسینی نهاوند اعزام شدند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: در ایام سوگواری سالار شهیدان 180 نفر از روحانیون و طلاب مستقر در نهاوند برای تبلیغات به مساجد و هیئات عزاداری اعزام شدند.

حجت الاسلام حسین گروسی افزود: با استقرار مبلغین از ابتدای ماه محرم فعالیتهای تبلیغی آنان در مساجد آغاز شده است.

وی افزود: این روحانیون از حوزه علمیه قم، روحانیون طرح هجرت وسازمان اوقاف به نهاوند اعزام شده اند و تا پایان دهه اول ماه محرم در شهرستان استقرار می یابند.

نمایش "سیری در سرای سه سرباز سوخته" به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

نمایش چهار بعدی "سیری در سرای سه سرباز سوخته" به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

این نمایش اثری پست مدرن با سبک جدیدی در تئاتر است و در این اثر هنری، تماشاچیان نمایش را به صورت چهار بعدی و ایستاده بر روی صحنه تماشا می کنند.

در این نمایش چهار بعدی، حدود 60 نفر به طور همزمان از دریچه ای نمایش را تماشا می کنند و اتفاقات نمایش پشت سر آنها نیز رخ می دهد.

مضمون نمایش "سیری در سرای سه سرباز سوخته" درامی اجتماعی با موضوعیت جنگ است و این اثر هنری، اتفاقات و مصائبی که خانواده سه سرباز دوران جنگ تحمیلی، پس از جنگ در غرب کشور متحمل شدند را به تصویر می کشد.

پری بارانی، مریم نوروزی، شیما سیفی، علی ترکاشوند، محمد قاسمی و علیرضا روزبهانی بازیگران این نمایش هستند.

دو نمایش از گروه هنری "سپید و سیاه" ملایر به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

مدیر گروه تئاتر "سپید و سیاه" ملایر از راه یافتن دو اثر نمایشی این گروه به جشنواره تئاتر فجر خبر داد.

مهدی حبیبی گفت: نمایش "پنجاه و هفتمین نقل" به نویسندگی و کارگردانی "نرگس خاک کار" و نمایش "شترسواری دولا دولا" به نویسندگی و کارگردانی بنده از گروه سپید و سیاه ملایر به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

وی افزود: نمایش پنجاه و هفتمین نقل با حضور چهار بازیگر به موضوع جوانی که در زمان پیش از انقلاب اسلامی در زیر شکنجه های ساواک شهید شده می پردازد.

حبیبی اظهار داشت: در این نمایش به خاطرات آن شهید از زبان پدر و مادرش پرداخته می شود.

وی درباره مضمون نمایش شتر سواری دولا دولا نیز گفت: این اثر با حضور شش بازیگر با زبان طنز به مشکلاتی که بر سر راه وضعیت اقتصادی ایران وجود دارد، می پردازد.

370 هیئت مذهبی در ملایر آیین های عزاداری را برگزار می کنند

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر گفت: در ایام محرم امسال 370 هیئت مذهبی در این شهرستان، آیین ها و مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان را برگزار می کنند.

حجت الاسلام داود عباسی افزود: از این تعداد، 110 هیئت در شهر ملایر و 260 هیئت نیز در روستاها و محدوده شهرستان در ایام محرم فعالیت می کنند.

عباسی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، هیئت های عزاداری به طور منسجم از شب هشتم محرم در خیابان های شهر حرکت کرده و مسیرهای حرکت دسته های عزاداری نیز مشخص شده است.

عباسی همچنین از اعزام 350 مبلغ به مناطق شهری و روستایی این شهرستان همزمان با آغاز ایام محرم و سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) خبر داد.

رونمایی از مجموعه یاد ستاره در خانه شاعر همدانی

مجموعه شعر "یاد ستاره" با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در خانه شاعر این مجموعه رونمایی شد.

مجموعه شعر یاد ستاره اثری از مینا آذرافشان هنرمند نقاش و شاعر همدانی است که سال جاری با شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات چنار برای اولین بار به چاپ رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این برنامه گفت: آذرافشان، هنرمند توانایی است که معلولیت را فرصتی برای رشد استعدادهای نهفته خود دانسته و آثار ارزشمند نقاشی و شعر را خلق کرده است.

بیات افزود: این هنرمند با استعداد 15 سال سابقه هنری در رشته نقاشی دارد و از تجربیات و آموزش های اساتیدی چون احمد فتوت، بشیری، پاک خو، رجبی و یوسفی بهره مند شده است.

وی عنوان کرد: فروش آثار نقاشی مینا آذرافشان در فروشگاه آثار هنری استان همدان نشان دهنده نبوغ این هنرمند در ارتباط گیری با مخاطب است.

اعضای اصلی انجمن خوشنویسان ممتاز نهاوند مشخص شدند

با برگزاری جلسه اعضای شورای خوشنویسان ممتاز شهرستان نهاوند رئیس و اعضای اصلی انجمن خوشنویسان ممتاز شهرستان نهاوند مشخص شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند در این جلسه وجود هنرمندان ممتاز خوشنویس را از پتانسیل های هنری این شهرستان دانست و گفت: نهاوند با حضور هنرمندان فعال، با استعداد و ممتاز خوشنویسی در این رشته هنری نیز مانند سایر رشته های هنری خوش درخشیده است.

میثم مرادی در خصوص انجمن خوشنویسی شهرستان نهاوند و برنامه های آتی با اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداخت و در پایان انتخابات تعیین هیئت رئیسه انجمن خوشنویسان شهرستان نهاوند انجام شد.

بر این اساس محمد تقی قیاسی از اساتید و پیشکسوتان خوشنویسی نهاوند برای بار دوم به عنوان رئیس و سعید سیاوشی، تیمور نجیبی و صمد سوری به عنوان اعضای اصلی انجمن مشخص شدند.

سه مقام برتر، راه آورد هنرمندان همدانی از جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی

هنرمندان تجسمی استان همدان در سومین جشنواره هنرهای تجسمی غرب کشور در رشته های نقاشی، حجم و طراحی مقام های برتر کسب کردند.

مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور هنرمندان استان های کرمانشاه، ‌همدان، ایلام،‌ لرستان و کردستان برگزار شد نفرات برتر جشنواره در رشته های طراحی، نقاشی و حجم معرفی شدند.

در این جشنواره که با محوریت انسان، معنویت و طبیعت برگزار شد، علیرضا مجیدی از کبودراهنگ در رشته حجم سازی مقام اول را کسب کرد.

احد صفی از نهاوند در رشته نقاشی به مقام دوم رسید و رضا شعبانی از همدان نیز در رشته طراحی مقام سوم را کسب کرد.

فرزاد پروینی، محمدباقر پیرهوشیاران و ایرج جلالوند داوران این جشنواره بودند.