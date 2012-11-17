استقرار گنبد آهنین در نزدیکی تل آویو/ آماده شدن اسرائیل برای حمله زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، این سیستم موشکی جدید در مقایسه با نمونه های قبلی از توانایی رهگیری بالاتری برخورد است.

سیستم گنبد آهنین پنجم شامل رادارهای پیشرفته تر و نرم افزارهایی برای رهگیری بهتر موشکهای دشمن است.

این سیستم موشکی پیش از ظهر امروز شنبه در اطراف تل آویو مستقر شد، در حالی که بر اساس برنامه ریزی های قبلی قرار بود، دو ماه دیگر این سیستم در اطراف تل آویو مستقر شود.

این سیستم برای رهگیری موشکهای میان بردی که توسط گروه های مبارز فلسطینی به سوی رژیم صهیونیستی پرتاب می شوند طراحی شده است.

اسرائیل سیستم موشکی گنبد آهنین را با همکاری آمریکا طراحی و توسعه داده است. هزینه طراحی و استقرار این سیستم بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده‌ است.

هر کدام از موشکهای این سیستم هزینه‌ ای معادل 25 هزار یورو دارد و این درحالی است که قرار است این سیستم موشکهایی را که بسیار ارزان ‌قیمت تر هستند و کمتر از چند صد یورو ارزش دارند، منهدم کند.

هاآرتض در خبر دیگری می نویسد : ارتش اسرائیل برای حمله زمینی به غزه آماده می شود.

ایهود باراک، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا گفته که اسرائیل می خواهد به اهداف نظامی خود دست پیدا کند از همین رو امکان حمله زمینی به غزه وجود دارد.

در همین رابطه کنیست رژیم صهیونیستی تصویب کرد که 75 هزار نیروی ذخیره به خدمت فرا خوانده شوند.