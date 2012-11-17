  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

در اعتراض به حملات غزه/

هکرهای ناشناس 700 وب سایت اسرائیلی را هک کردند

هکرهای ناشناس 700 وب سایت اسرائیلی را هک کردند

گروه سایبری "هکرهای ناشناس" در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه، صدها وب سایت این رژیم را مورد حمله قرار داده و اطلاعات موجود در آنها را پاک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از راشا تودی، گروه هکرهای ناشناس عملیات گسترده ای را با نام OpIsrael علیه سایتهای اسرائیلی انجام داده و حدود 700 وب سایت اسرائیلی را هک کردند.

این اقدام در اعتراض به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه انجام شده است.

در میان وب سایتهای هک شده، سایت برخی از نهادهای عالی رژیم صهیونیستی همچون وزارت امور خارجه این رژیم دیده می شود.  

این بزرگترین حمله ای بوده که تا کنون به وب سایت وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی انجام شده و برنامه توسعه بین المللی این وزارتخانه را دچار مشکل کرده است.

گروه هکرهای ناشناس با مخابره خبر هک 700 وب ساست اسرائیل اعلام کرد که اغلب سایتهای هک شده اسرائیل قابل دسترسی نیستند.

کد مطلب 1745894

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