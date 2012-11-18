غزه در رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان با اشاره به حوادث غزه نوشته است: جنگ "ستون ابرها" که از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه به راه انداخته شده است می تواند به عاملی برای ایجاد تغییردر اوضاع فعلی منطقه تبدیل شودد.

این روزنامه بیان کرد: جنگی که نتانیاهو از طریق آن قصد داشت که شرایط امنیتی را بهبود بخشد و در واقع نوعی بازدارندگی برای اسرائیل به وجود بیاورد، نه تنها اهداف نتانیاهو را محقق نساخت بلکه برای اولین بار دامنه جنگ را به تل آویو و قدس کشاند.

السفیر اعلام کرد: با وجود ارزیابی ها درباره توان اسرائیل برای نابودی غزه اما ترس از تبعات مواضع فلسطینی ها و کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی دستور فرا خوانی 75 هزار نظامی ذخیره را صادر کرد.

این روزنامه نوشت: این جنگ در ابتدا مورد حمایت آمریکا قرار داشت اما با بحرانی شدن وضع، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکال را مجبور ساخت تا رایزنی های خود را با مصر، ترکیه و دیگر کشورهای عربی و اروپایی آغاز کرد.

السفیر بیان کرد: در واقع توان تسلیحاتی مقاومت فلسطین و گسترده کردن دامنه جنگ و نیز تغییرات جدید در خاورمیانه وضع جدیدی به وجود آورده است.

این روزنامه نوشت اسرائیل که همواره از تغییرات جدید بیمناک بوده است خود را دریک شرایط بحرانی قرار داده است. از یکسو اسرائیل تهدید به ویرانی می کند اما از سوی دیگر خواهان میانجگری برای آتش بس است.

السفیر بیان کرد: نتانیاهو برای اینکه در جامعه بین الملل با مشکلات بیشتری مواجه نشود تلاش زیادی انجام می دهد.جنگ غزه در واقع رهبران جدید مصر را تحریک کرده است.

این روزنامه می افزاید: این جنگ در واقع فرصتی را برای توافق میان مصر جدید، ترکیه، ایران و همچنین حزب الله به وجود آورد و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را در وضع دشواری قرار داد.

السفیر بیان کرد: این جنگ در واقع اوضاع را تغییر داده است و تلاشهای اسرائیل و آمریکا را برای ایجاد شکاف میان میانه روها و دیگران از بین برده است.

این روزنامه می نویسد: شاید به این دلیل است که رژیم صهیونیستی به دنبال آتش بس است.

از سوی دیگر روزنامه الاهرام مصر با اشاره به حوادث غزه نوشته است: برای چندمین روز متوالی اشغالگران اسرائیلی به حملات خود به غزه ادامه دادند و تعداد شهدا به 49نفر رسیده که در میان آنها هشت کودک و سه زن وجود دارد.

این روزنامه همچنین تعداد زخمی شدگان را 330 نفر از جمله 101 کودک و96 زن اعلام کرد.

این روزنامه به رایزنی های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نجات دادن رژیم صهیونیستی و نیز تلاشهای این رژیم برای حمله زمینی به غزه نیز پرداخته است.

روز نامه الجمهوریه مصر نیز به تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه پرداخته است و از نشست وزیران خارجه عرب سخن به میان آورده است.

روزنامه الاتحاد امارات توجه چندانی به موضوع غزه نشان نداد و فقط اخباری محدود از آن منتشر کرد.

روزنامه البیان در سرمقاله خود نوشت: اراده ملت فلسطین قوی تر از آن چیزی است که رژیم صهیونیستی تصور می کرد.

این روزنامه می نویسد: اسرائیل هرگز از تجارب قبلی خود درس عبرت نگرفته است.غزه همانطور که در سال 2009 بر ماشین جنگی اسرائیل غلبه کرد می تواند تهاجمات وحشتناک اسرائیل را مهار کند.

البیان نوشت: فلسطینی ها باید این فرصت را غنیمت بشمارند و صف بندی های حزبی و ایدئولوژیک را کنار بگذارند. فلسطینی ها بالاخره موفق به تشکیل دولت مستقل در خاک فلسطینی می شوند و اراده ملت فلسطین پیروز خواهد شد.

روزنامه الوسط بحرین با اشاره به اینکه حمله رژیم صهیونیستی به غزه با چراغ سبز آمریکا انجام شده است می نویسد: میشل اورین سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا گفته است که تل آویو از حمایت کامل آمریکا برخوردار است.

روزنام اللواء لبنان با اشاره به حملات موشکی مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی آن را چالشی جدی برای رژیم صهیونیستی دانسته است.

روزنامه های کویتی ازجمله الرای و الوطن توجه چندانی به حملات به باریکه غزه نداشتند و روزنامه القبس به پوشش اخبار آن اکتفا کرد.

روزنامه الوطن عربستان به جلسه دیروز وزیران خارجه اتحادیه عرب درباره فلسطین و نیز اخبار ضد و نقیضی که درباره اسارت دو خلبان جنگنده اف 16 رژیم صهیونیستی وجود دارد پرداخته است.

روزنامه عکاظ عربستان به بیان نقطه نظرات رهبران فلسطینی و تاکید آنها بر ضرورت توجه به آشتی ملی میان فلسطینی ها پرداخته است.

روزنام الثوره سوریه نوشت: آمریکا مجددا از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت حمایت کرد، روسیه خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه شد.

این روزنامه با ارائه آماری از تعداد شهدای فلسطینی از ابتدای هجوم به غزه تعداد آنرا را چهل شهید و 400 زخمی اعلام کرد.

الدستور اردن نوشت: ادامه حملات به غزه و تلاش اسرائیل برای جنگ زمینی علیه به این منطقه.اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد و تاکنون 46 نفر شهید و 417 نفر زخمی شده اند.همچنین 830 بار به غزه حمله شده و 350 موشک از غزه به فلسطین اشغالی شلیک شده است.

روزنامه الرای اردن نیز به حمایتهای اردن از ملت فلسطین پرداخته و در مطلبی نوشته است: ما با ملت فلسطین و در کنار آنها هستیم.

روزنامه الخبر الجزایر نیز به تلاش رژیم صهیونیستی برای حمله زمینی به باریکه غزه و نیز حملات جنگنده های این رژیم به این منطقه پرداخته است.

روزنامه الواحه الجزایر نیز نوشت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجددا بر حمایت واشنگتن از تل آویو تاکید کرد و اقدامات اسرائیل را دفاع از خود خواند.

روزنامه الوطن عمان در مطلبی با اشاره به واکنش برخی کشورهای عربی درباره غزه نوشته است: برخی اعراب از اسرائیلی نیز تنگ نظر تر هستند آنها نمی خواهند که مقاومت فلسطین به تل آویو و قدس موشک بزند آنها خواستار توجه به حکمت هستند.

این روزنامه در ادامه به وحشت صهیونیستها از موشکهای مقاومت پرداخته است.